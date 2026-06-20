টোলকর্মীকে 12 কিমি টেনে নিয়ে গেল গাড়ি ! ইসলামপুরের যুবকের তৎপরতায় প্রাণরক্ষা

টোলকর্মীকে 12 কিমি টেনে নিয়ে গেল গাড়ি ! ইসলামপুরের যুবকের তৎপরতায় প্রাণরক্ষা
গাড়িতে সওয়ার অভিযুক্তদের আটক পুলিশের ৷ টোল নিয়ে বচসার জেরে এমন ঘটনা বলে অভিযোগ ৷
Published : June 20, 2026 at 3:47 PM IST
রায়গঞ্জ, 20 জুন: গাড়ির পিছনের দরজায় ঝুলছেন এক ব্যক্তি ৷ আর রাস্তা দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে গাড়িটি ৷ এমনই ভয়াবহ দৃশ্য মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় বন্দি করেছেন উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের বাসিন্দা মহম্মদ বাবলু ৷ পরে তাঁর তৎপরতায় গাড়ির দরজায় ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা ব্যক্তিকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷
ঘটনাটি শুক্রবার রাতে দার্জিলিং জেলার ফুলবাড়ি এলাকার ঘোষপুকুর টোলপ্লাজার ৷ আর গাড়ির দরজায় ঝুলে থাকা ওই ব্যক্তি টোলপ্লাজার কর্মী ৷ অভিযোগ, ওই গাড়ির চালক এবং বাকি সওয়ারিদের সঙ্গে টোলের টাকা নিয়ে বচসা হয় কর্মীদের ৷ তখনই ওই টোলকর্মীকে পিছনের দরজায় ঝুলিয়ে নিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করেন চালক ৷ প্রায় 12 কিলোমিটার রাস্তা ওই অবস্থায় টোলকর্মীকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷
সেই সময় টোল গেটে একটি গাড়িতে রোগী নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যাচ্ছিলেন ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা মহম্মদ বাবলু ৷ সঙ্গে তাঁর আরও কয়েকজন বন্ধু ছিলেন ৷ তাঁরা ওই টোলকর্মীকে গাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে ধাওয়া করতে থাকেন ৷ প্রথমে গাড়িটিকে ওভারটেক করতে যান তাঁরা ৷ কিন্তু, বাবলুদের গাড়িকে বারবার চেপে দিতে থাকেন অভিযুক্তরা ৷
বাবলু বলেন, "আমরা ওভারটেক করে গাড়িটাকে থামাতে চাইছিলাম ৷ কিন্তু, আমাদের গাড়িটাকে চেপে দিচ্ছিল ৷ তাই আমরা গতি কমিয়ে কিছুটা পিছনে চলে যাই ৷ তা না-হলে ওই টোলকর্মীকে ফেলে দিলে, তিনি আমাদের গাড়ির নিচে চাপা পড়ে যেতেন ৷ তাই পুরো ঘটনাটা আমরা মোবাইলে ভিডিয়ো করি ৷ আর কিছুটা দূর থেকে ধাওয়া করি ৷ ততক্ষণে আমরা পুলিশে খবর দিয়েছিলাম ৷ সেই মতো ফুলবাড়ির কাছে পরের টোলে পুলিশ অপেক্ষা করছিল ৷ ওখানে জ্যাম থাকায় ওরা গাড়ি নিয়ে এগোতে পারেনি ৷ তখনই পুলিশের সাহায্যে ওদের ধরে ফেলি ৷ টোলকর্মী সুস্থ আছেন ৷ শুধু দরজায় ঝোলার জন্য হাতে সামান্য চোট লেগেছে ৷"
ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে সেখানকার টোলকর্মী এবং আধিকারিকরাও পৌঁছান ৷ জানা গিয়েছে, চালক ছাড়া গাড়িতে একজন ব্যক্তি ও একজন মহিলা ছিলেন ৷ তাঁরা মদ্যপ ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ তাঁদের আটক করে নিয়ে যায় ৷ এই ঘটনায় পুলিশের কাছে তাঁদের করা ভিডিয়ো জমা দিয়েছেন মহম্মদ বাবলু ৷ তবে, এ নিয়ে পুলিশের তরফে কোনও মন্তব্য করতে চাওয়া হয়নি ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে খবর ৷