ধাক্কা মেরে 10 কিমি টেনে নিয়ে গেল গাড়ি ! হাসপাতালে মৃত্যু সাইকেল আরোহীর

ধাক্কা মেরে 10 কিমি টেনে নিয়ে গেল গাড়ি ! হাসপাতালে মৃত্যু সাইকেল আরোহীর
ঘটনার পর থেকে পলাতক ঘাতক গাড়ির চালক ৷ রাস্তার ধারের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের খোঁজ শুরু পুলিশের ৷
Published : January 14, 2026 at 6:20 PM IST
বাদুড়িয়া (উত্তর 24 পরগনা), 14 জানুয়ারি: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর ৷ উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার ঘটনায় মৃতের নাম কুমারেশ মণ্ডল ৷ ধাক্কা মারার পর তাঁকে প্রায় 10 কিলোমিটার পথ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ঘাতক গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে ৷
স্থানীয়দের চিৎকার-চেঁচামেচিতেও গাড়ি দাঁড় করাননি চালক ৷ তবে, স্থানীয়রা ধাওয়া করলে সর্ষের ক্ষেতে সাইকেল আরোহী ও গাড়ি ফেলে পালিয়ে যান অভিযুক্ত চালক ৷ এরপর গুরুতর আহত সাইকেল আরোহীকে রুদ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ পরে তাঁকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ সেখানেই বুধবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷
উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার উমাপতিপুর এলাকার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ খবর পেয়ে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক গাড়ি এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত সাইকেলটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় ৷ যে দিক থেকে গাড়িটি এসেছে এবং ঘটনার পরে ওই রাস্তার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ সেই ফুটেজ এবং গাড়ির নম্বরপ্লেট দেখে ঘাতক গাড়ির চালককে শনাক্ত করার কাজও ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷
এই বিষয়ে বসিরহাট জেলার এক পদস্থ পুলিশ কর্তা বলেন, "সিসিটিভি ফুটেজ ও পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ জোগাড় করে পলাতক চালকের হদিশ পাওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ আশা করা যায়, দ্রুত চালকের খোঁজ মিলবে ৷ এটা নিছকই দুর্ঘটনা, নাকি পরিকল্পনা করে এমনটা ঘটানো হয়েছে, সেটা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কুমারেশ মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তি সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, ওই ব্যক্তি রাস্তার ধার দিয়েই যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় উমাপতিপুর এলাকায় উলটো দিক থেকে আসা ওই গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে তাঁর সাইকেলে ৷ গাড়ির গতিবেগ বেশি থাকায় সাইকেল-সহ ভাইজারে আটকে যান কুমারেশ ৷ ওই অবস্থায় চালক গাড়ি দাঁড় না-করিয়ে গতি বাড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ ৷
রাস্তার পাশে থাকা স্থানীয় লোকজন বিষয়টি দেখে চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দেয় ৷ গাড়ি থামাতে বলা হয় চালককে ৷ অভিযোগ, তারপরেও ভ্রুক্ষেপ করেননি ঘাতক গাড়ির চালক ৷ তাই কয়েকজন মিলে গাড়িটিকে ধাওয়া করে ৷ বেগতিক বুঝে চালক গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দেন ৷ ফলে, বাইক নিয়ে পিছু ধাওয়া করেও গাড়িটিকে ধরতে পারেনি স্থানীয় লোকজন ৷
এই পরিস্থিতিতে সাইকেল ও সাইকেল আরোহীকে প্রায় 10 কিলোমিটার টেনে নিয়ে গিয়ে একটি সর্ষের ক্ষেতে গাড়ি থামান চালক ৷ তারপর সেখান থেকে চম্পট দেন তিনি ৷ সাজ্জাদ আলি মণ্ডল নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "ইকো গাড়ির সামনে যখন সাইকেল আরোহী আটকে যায়, তখন তিনি বাঁচার জন্য চিৎকার করছিলেন ৷ কিন্তু, গাড়ির চালকের কোনও হুঁশ ছিল না ৷ সেই অবস্থায় সাইকেল আরোহীকে 10 কিলোমিটার টেনে সর্ষের ক্ষেতে গিয়ে গাড়ি থামান ৷ এই অমানবিক দৃশ্য চোখে দেখা যায় না ৷ আমাদের ধারণা, এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে ৷ তা না-হলে এই ধরনের কাজ কেন করবে ? আমরা চাই ওই গাড়ির চালকের কঠোর শাস্তি হোক ৷"