লুঙ্গি পরে বুথে প্রবেশে বাধা ! ভোটারদের 'উপহার' তৃণমূলের
লুঙ্গি পরে ভোট দিতে যাওয়ায় কয়েকজন প্রবীণ নাগরিককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে ভোটারদের লুঙ্গি 'উপহার' দিল তৃণমূল ৷
Published : May 1, 2026 at 8:02 PM IST
গাইঘাটা, 1 মে: লুঙ্গি পরে ভোটদান ঘিরে বিতর্ক যেন থামছেই না ! বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটের দিন উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে লুঙ্গি পরে ভোটদানে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিতর্ক । অভিযোগ, লুঙ্গি পরে ভোট দিতে যাওয়ায় কয়েকজন প্রবীণ নাগরিককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ৷ ওই ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূলের পক্ষ থেকে শুক্রবার ওই বৃদ্ধদের লুঙ্গি উপহার দিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানানো হল ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন গাইঘাটা বিধানসভার বেড়গুম-01 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের 189 নম্বর বুথের কুচলিয়া বিদ্যালয়ের বুথে এলাকায় কয়েকজন প্রবীণ ভোটার লুঙ্গি পরে ভোট দিতে গিয়েছিলেন ৷ অভিযোগ, তখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাতে আপত্তি জানান। জওয়ানরা ওই ভোটদাতাদের সাফ জানিয়ে দেন, লুঙ্গি পরে ভোট দেওয়া যাবে না। ভোটদাতারা তখনকার মতো বাড়ি ফিরে যান। তারপর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে পাজামা চেয়ে পরে আবার ভোট কেন্দ্রে যান ৷
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বেড়গুম এলাকার ওই বৃদ্ধ ভোটারদের খুঁজে বের করা হয় ৷ তারপর তাঁদের হাতে লুঙ্গি তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পোশাক কখনও ভোট দানের বাধা হতে পারে না ৷
স্থানীয় বাসিন্দা গণেশ মজুমদার বলেন, "আমি লুঙ্গি পরতেই পছন্দ করি। কিন্তু ভোট দিতে গেলে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ জওয়ানরা বলেছেন, লুঙ্গি পরে ভোট দেওয়া যাবে না। পরে বাড়ি ফিরে পোশাক বদল করে আবার ভোট দিতে গিয়েছি।"
দোসর আলি মণ্ডল নামে আরও এক বাসিন্দা বলেন, "আমি ছোটবেলা থেকেই লুঙ্গি পরে অভ্যস্ত। এর আগে বহুবার লুঙ্গি পরেই ভোট দিয়েছি । আগে কখনও পোশাকের জন্য আমাদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়নি। এবার পোশাক বদল করে আমাদের এবার ভোট দিতে হল ৷ ঘটনার পরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আমাদের লুঙ্গি উপহার দেওয়া হয়েছে ৷ আমরা তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের স্বাগত জানাচ্ছি।" তবে গাইঘাটার বিডিও পাপিয়া সরকার বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে চাননি। তিনি বলেন, "বিষয়টি নিয়ে আমার কিছু বলার এক্তিয়ার নেই।"
স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুব্রত সরকার বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনীর এমন আচরণ মোটেই কাম্য নয় ৷ লুঙ্গি বহু যুগ ধরে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ৷ লুঙ্গি পরে ভোট দেওয়া যাবে না, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এমন কোনও নির্দেশিকা নেই। তাই, গাইঘাটার কুচলিয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জারি করা নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ জানাতেই আমরা লুঙ্গি উপহার দেওয়ার কর্মসূচি পালন করেছি।"