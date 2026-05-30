অধরা নিয়োগপত্র, 2016 থেকে চাকরির অপেক্ষায় মার খাওয়া প্রার্থীরা

অধরা নিয়োগপত্র, 2016 থেকে চাকরির অপেক্ষায় মার খাওয়া প্রার্থীরা
ইন্টারভিউ হলে ঢুকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল চাকরিপ্রার্থীদের। তৎকালীন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। 10 বছর ধরে এখনও হাতে পাননি নিয়োগপত্র ৷
Published : May 30, 2026 at 2:04 PM IST
কৃষ্ণগঞ্জ, 30 মে: 2016 সালে সরকারি চাকরির ইন্টারভিউ চলাকালীন বিডিও অফিস থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দিয়েছিল তৎকালীন প্রভাবশালী গুন্ডাবাহিনী। তারপর থেকে স্থগিত হয়ে পড়ে রয়েছে চাকরি। বিডিও, জেলা পরিষদ-সহ বিভিন্ন দরজায় ঘুরেও কোনও সুরাহা হয়নি। অবশেষে সরকার পরিবর্তনে আসার আরও দেখছে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের ভিআরপি চাকরিপ্রার্থীরা।
10 বছর আগে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকে পঞ্চায়েত দফতরের তরফে নোটিফিকেশন জারি করা হয়। তাতে বলা হয় সেখানে ভিআরপি নিয়োগ হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন পঞ্চায়েতে যে সমস্ত সামাজিকমূলক কাজ হয় তা দেখাশোনার দায়িত্বে এই নিয়োগ করা হয় ৷ নোটিফিকেশন অনুযায়ী 2016 সালে পরীক্ষায় বসেছিলেন কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের একাধিক চাকরিপ্রার্থী। নোটিফিকেশনে উল্লেখ ছিল, পরীক্ষায় যাঁরা পাশ করবেন সেদিনই ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে তাঁদের নিয়োগ করা হবে।
কিন্তু তৎকালীন সময়ে পরীক্ষায় সেদিন যাঁরা পাস করেছিলেন সেই ফলাফল বেরতে সন্ধ্যা হয়ে যায় ৷ সে কারণে পরদিন ইন্টারভিউ নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। সেই মতো তাঁরা পরদিন কৃষ্ণগঞ্জ বিডিও অফিসে ইন্টারভিউ দিচ্ছিলেন। কিন্তু অভিযোগ, ইন্টারভিউ চলাকালীন হঠাৎ সেদিন কোনও এক প্রভাবশালী ব্যক্তি বিডিও অফিসের ভিতরে ইন্টারভিউ ঘরে ঢুকে পড়ে। কোনও কথা না-শুনে কার্যত ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সমস্ত চাকরিপ্রার্থীদের বের করে দেওয়া হয় পরবর্তীকালে বিডিও'র তরফে বলা হয় আপাতত নিয়োগ স্থগিত রাখা হল।
তারপর থেকে প্রায় 10 বছর অতিক্রান্ত করেছে। বিভিন্ন সময় তারা প্রশাসনের দরজায়, দরজায় ঘুরেছেন। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেননি। 15 বছর পর অবশেষে সরকার বদল হয়েছে। এবার সেই সমস্ত চাকরিপ্রার্থীরা নতুন সরকার নিয়ে আশার আলো দেখছেন। পুনরায় তারা বর্তমান কৃষ্ণগঞ্জ বিডিওর কাছে ডেপুটেশন জমা দেন ৷
এ বিষয়ে চাকরিপ্রার্থী প্রসেনজিৎ দাস এবং অমিও বিশ্বাস বলেন, "সেদিন আমাদের কী কারণে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং কেনই বা স্থগিত রাখা হয়েছিল তা আমাদের কিছু জানানো হয়নি। সেদিন যাঁরা পরীক্ষাহলে গিয়ে মারধর করেছিলেন তাঁরা তৎকালীন সরকারের বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তি। এরপর থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। আমরা চাই, নতুন সরকার বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়টি নজরে আসুক এবং আমাদের চাকরির বিষয়টি নিয়ে কিছু সুরাহা করুক। আজ আমরা কৃষ্ণগঞ্জের বর্তমান বিডিওকে একটি লিখিত আকারে পুরো বিষয়টি জানালাম। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন বিভিন্ন দফতরে আমাদের আবেদন পত্রটি ফরওয়ার্ড করবেন এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন ৷"