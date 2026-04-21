চড়া দামে মুরগিই যেন 'ভোট পাখি'! ভোটারদের 'মহাভোজ' আয়োজনে মাথায় হাত প্রার্থী-নেতাদের
ভোটের পারদ তুঙ্গে ৷ তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়ছে মুরগির দাম ৷ বাজারের হালহকিকতের খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সন্তু চৌধুরী ৷
Published : April 21, 2026 at 4:48 PM IST
মালবাজার, 21 এপ্রিল: "দেখেন না, খবরের কাগজে 'ভোট পাখি' লেখা হয় । এই হল সেই ভোট পাখি ।" মালবাজার দৈনিক বাজারের মুরগির দোকানদার বাপ্পা সাহা বাজারে এভাবেই ব্রয়লার মুরগির দিকে হাত উঁচিয়ে খদ্দেরের উদ্দেশে মন্তব্য করলেন । অবাক খদ্দের শুধু বিড়বিড় করে বললেন, "ক'দিন আগে ছিল 200 টাকা কেজি, আজ হয়ে গেল 300 !" হ্যাঁ এটাই বাস্তব ৷ ভোটের আসরে উত্তরের বাজারে এভাবেই চড়চড় করে বাড়ছে মুরগির দাম । ভোট যত এগোবে, এই দাম এভাবেই বাড়তে থাকবে বলে আশঙ্কা ক্রেতাদের ।
ভোটের সঙ্গে মুরগির যোগাযোগ দীর্ঘদিনের । বিস্তীর্ণ চা বলয় কিংবা মফঃস্বল বা গ্রামে ভোট আসা মানেই ভোটারদের নিয়ে ভোজ করাবার দায়িত্ব বুথস্তরের নেতাকর্মীদের । চা-বাগানে শুয়োরের মাংসের প্রচলনও রয়েছে । ভোটের বাজারে খোঁজ নিলে দেখা যায়, মুরগিকে ছাপিয়ে শুয়োরের মাংস আরও মহার্ঘ হয়েছে । ভোটের দু-চার দিন আগে থেকেই তারিখ নির্দিষ্ট করে দুটি তিনটি বুথ মিলিয়ে একসঙ্গে মহাভোজ আয়োজন হতে থাকে । 70 থেকে 150 কেজি মুরগির মাংস এক একটি ভোজে উড়ে যেতে যায় ।
এদিকে সদ্য পেরিয়েছে নববর্ষ । বাংলার নতুন বছরে মধ্যবিত্তরা পাতে মাংসের যোগান দিতে গিয়েই বুঝেছিলেন যে ভোটের কারণে দাম অনেক বেড়েছে ৷ অক্ষয় তৃতীয়াতে দাম যে আরও বাড়বে তা এক প্রকার মুরগির ফার্মের যোগানদাররা আগে থেকেই বুঝে ফেলেছিলেন । তাই হল ৷ মঙ্গলবার দাম বেড়ে 300 হয়ে গেল ৷ গৌতম তালুকদার নামে জলপাইগুড়ি জেলার মুরগির এক বড় মহাজন ফোনে বলেন, "বাংলা-অসম সীমান্ত থেকে মুরগি রাজ্যে আসে, সেখান থেকেই দোকানে ঘাটতি চলছে । চা-বাগানে ভোটের আগে বিপুল অর্ডার থাকবে, তাই বুঝে জোগাড় নিয়ন্ত্রণ করে দাম বাড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে । এখানে আমাদের কিছু করার নেই ।"
লাল পতাকার দিন হোক কিংবা এখনকার সবুজ-গেরুয়ার লড়াই, সর্বত্র মুরগির মাংসের যোগান অব্যাহত ছিল, আছে ও থাকবে । তবে সিপিএমের নেতারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ দায় পুঁজিপতিদের ওপর ঠেলেছেন । সিটুর রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য জিয়াউর আলম বলেন, "কর্পোরেটদের থেকে যে হাজার হাজার কোটি টাকা নেওয়া হচ্ছে সেই টাকা খরচের তো উপায় বের করতে হবে । প্রত্যেক দিন প্রতিটি বিধানসভার একাধিক জায়গায় বড় বড় আকারে ভিয়েন বসিয়ে লোক খাওয়ানো চলছে ।"
চা-বাগানের মূল সমস্যা থেকে শ্রমিকদের মুখ ঘুরিয়ে রাখতে এই অপচেষ্টা বলেও দাবি সিপিএমের । তৃণমূলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টাকা খরচের লড়াইয়ে নেমেছে বিজেপিও, এমনই দাবি কংগ্রেসেরও । কংগ্রেসের মালবাজার ব্লক সভাপতি নাসিম আখতার বলেন, "এই বিপুল পরিমাণ টাকা নির্বাচন কমিশনের নজর এড়িয়ে খরচ হচ্ছে তা আমরা বিশ্বাস করি না ৷ মানুষকে এভাবে বোকা বানানো যাবে না ।"
জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের নেতা তথা চা বলয়ের মালবাজার ও নাগরাকাটা দুই বিধানসভা ক্ষেত্রের কো-অর্ডিনেটর চন্দন ভৌমিক বলেন, "বিশ্বের সর্ববৃহৎ দল বলে যারা নিজেদের পরিচয় দেয়, তারা যে কত টাকা এনে প্রলোভনের পেছনে ব্যয় করতে পারে তা সকলেই বুঝতে পারে ৷ মুরগির দাম বৃদ্ধির পেছনে ওরাই দায়ী ।"
তবে কোনও অভিযোগ মানতে নারাজ গেরুয়া শিবির । বিজেপির রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, "রাজ্যের কৃষ্টি সংস্কৃতি যারা নষ্ট করল তাদের মুখে এসব মানায় না ৷ আমরা সব কিছুর ওপর নজর রাখছি যথাযোগ্য সময়ে জবাব দেওয়া হবে ।"
অন্যদিকে তরতরিয়ে দাম বাড়ায় রেস্তোরাঁ মালিকরাও তাঁদের মুরগির আইটেমের দাম বাড়িয়েছেন । তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর তথা হোটেল ব্যবসায়ী অমিতাভ ঘোষ বলেন, "মুরগির মাংসের দাম বাড়ায় আমরাও হোটেলে কিছু আইটেমের দাম বাড়িয়েছি ৷ আর তাতেই খদ্দের কমছে ।" ভোটের বাজারে মুরগির দাম হঠাৎ করে এইভাবে বেড়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে প্রার্থী থেকে সংগঠক সবারই ।