আগামী বছরেই SSKM হাসপাতালে ‘ক্যানসার হাব’ চালুর সম্ভাবনা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুয়ায়ী এসএসকেএম হাসপাতালে চালু হতে চলেছে 'ক্যানসার হাব' ৷ অন্যটি তৈরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ৷

Cancer hospital in SSKM
আগামী বছরেই SSKM হাসপাতালে ক্যানসার হাব চালুর সম্ভাবনা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 29, 2025 at 2:02 PM IST

কলকাতা, 29 নভেম্বর: রাজ্যবাসীর জন্য দারুণ সুখবর ৷ আগামী বছরেই চালু হতে পারে এসএসকেএম বা পিজিতে বহুপ্রতীক্ষিত ক্যানসার হাসপাতাল ৷ এটি হবে রাজ্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ 'ক্যানসার হাব' ।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 2026 সালের জানুয়ারিতেই হাসপাতালের প্রথম পর্ব চালু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । শুরুতে চালু হবে আউটডোর পরিষেবা এবং রেডিয়োথেরাপি ইউনিট । এরপর ধাপে ধাপে তৈরি হবে ইনডোর বা আইপিডি পরিষেবা, যা পুরোপুরি চালু হবে 2026 সালের শেষার্ধে । পিজির 'ক্যানসার হাব'-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক-চিকিৎসক অলোক ঘোষ দস্তিদার বলেন, "রাজ্যের ক্যানসার চিকিৎসায় এটি হবে অন্যতম মাইলফলক ।"

দু’টি ক্যানসার হাসপাতাল পাবে রাজ্য

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল ক্যানসার ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় রাজ্যে গড়ে উঠবে দু’টি অত্যাধুনিক সরকারি ক্যানসার হাসপাতাল । তার একটি হচ্ছে পিজির 'ক্যানসার হাব' ৷ অন্যটি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে তৈরি হচ্ছে । পিজির চিকিৎসক, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও নার্সদের টিএমএইচ-এ বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হবে বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ যাতে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা যায় ।

কেমন হবে 'ক্যানসার হাব' ?

পিজি সূত্রে খবর, 'ক্যানসার হাব' ভবনের প্রথম দুই তলায় প্রথমে চালু করা হবে আউটডোর, রেডিয়োথেরাপি ও প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন পরিষেবা । ভবনের বাকি আটতলার নির্মাণ দ্রুত শেষ করা হবে, যাতে পরবর্তী সময়ে শুরু করা যায় কেমোথেরাপির ইনডোর বিভাগ, ডে কেয়ার ইউনিট৷ আরও কিছু পরিষেবা দেওয়া যায় । আপাতত পিজির কিছু ক্যানসার পরিষেবা স্থানান্তরিত করা রয়েছে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালের ভবনে ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই ক্যানসার হাবটি হবে সম্পূর্ণ 'অঙ্গভিত্তিক ক্যানসার কেয়ার সেন্টার' । অর্থাৎ ফুসফুস, হেড অ্যান্ড নেক, সার্ভাইক্যাল, গাইনোকোলজিক্যাল, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল, মাসকিউলোস্কেলিটাল-প্রতিটি জটিল ক্যানসারের জন্য আলাদা বিশেষজ্ঞ আউটডোর থাকবে । একই ছাতার নিচে সব ধরনের মূল্যায়ন, চিকিৎসা ও ফলো-আপের সুবিধা মিলবে ।

'ক্যানসার হাব' তৈরিতে কত খরচ?

চিকিৎসায় ব্যবহার করা হবে অত্যাধুনিক লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর বা 'লাইন্যাক', ব্র্যাকিথেরাপি, সিটি সিম্যুলেটর-সহ আন্তর্জাতিক মানের যন্ত্রপাতি । ইতিমধ্যেই সিটি সিম্যুলেটর চালু হয়েছে । বিদেশ থেকে এসেছে দু’টি লাইন্যাক ও একটি ব্র্যাকিথেরাপি মেশিন । যন্ত্রপাতি কিনতেই খরচ হয়েছে প্রায় 75 কোটি টাকা । নির্মাণ ও সিভিল-ইলেকট্রিক্যাল খাতে খরচ আরও প্রায় 20 কোটি । সব মিলিয়ে মোট খরচ ছুঁতে চলেছে প্রায় 100 কোটি টাকা ।

'ক্যানসার হাব'-এর কী সুবিধা ?

চিকিৎসকদের দাবি, উন্নতমানের লাইন্যাক দূর থেকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে রেডিয়েশন দিতে সক্ষম, ফলে আশপাশের সুস্থ কোষের ক্ষতি কম হয় । ব্র্যাকিথেরাপিতে সরাসরি দেহের ভিতর আক্রান্ত স্থানে রেডিয়েশন দেওয়া যায় । সঠিক ডোজ ও পরিকল্পনা তৈরি করে সিটি সিম্যুলেটর । পাশাপাশি ইমিউনোথেরাপি এবং আধুনিক লক্ষ্যভিত্তিক থেরাপিও চালু হবে । পিজির দাবি, নতুন 'ক্যানসার হাব' তৈরি হলে রাজ্যের ক্যানসার রোগীরা এক ছাদের নিচে বিশ্বমানের পরিকাঠামো ও পরিষেবা পাবেন ।

