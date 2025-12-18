ETV Bharat / state

নিয়োগ দুর্নীতিতে চাকরি বাতিল, প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল বন্ধের ডাক শিক্ষক সংগঠনের

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে স্কুল বন্ধের ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন শিক্ষাবিদরা ৷ চিন্তিত পড়ুয়া থেকে অভিভাবকরা ৷

SCHOOL SHUT DOWN AT GTA AREA
পাহাড়ে স্কুল বন্ধে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 7:42 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 18 ডিসেম্বর: পাহাড়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে কলকাতা হাইকোর্টে বড় ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য সরকার ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। তাদের শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর বেনিয়ম হয়েছে বলে বুধবার 313 জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ ৷

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বেআইনি এবং আইনবিরুদ্ধ । আর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফুঁসছে পাহাড় । প্রতিবাদে এবার দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের সমস্ত বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল সংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষক কল্যাণ সংগঠন । বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পাহাড়ের সমস্ত স্কুলে বনধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা । এতে পাহাড়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন শিক্ষাবিদরা ।

School Shut Down at Darjeeling
শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে স্কুল বন্ধের ডাক (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, বাম আমলে 1999 সাল থেকে তৃণমূল ক্ষমতায় (2011) আসার পর 2014 সাল পর্যন্ত পাহাড়ের বিভিন্ন স্কুলে 700 জনেরও বেশি শিক্ষককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় । জিটিএ-র একটি বৈঠকে রোশন গিরি সেই সমস্ত শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের করার প্রস্তাব দেন ৷ রাজ্য সরকার প্রথমে সেই প্রস্তাবে স্পষ্ট আপত্তি জানালেও পরে রাজি হয় । প্রথমে বিনয় তামাং চেয়ারম্যান থাকাকালীন ওই শিক্ষকদের চাকরির উদ্যোগ নেন ।

এরপর অনিত থাপা চেয়ারম্যান হলে তিনি সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগপত্র তুলে দেন । ওই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ায় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও বিনয় তামাংয়ের । এরপরই দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করে মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে । এঁরা টাকার বিনিময়ে এই নিয়োগ করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে ।

School Shut Down at GTA Region
জিটিএ রিজিওনে স্কুল বন্ধ রাখার বিজ্ঞপ্তি (ইটিভি ভারত)

আদালতের নির্দেশে সিআইডি তদন্ত করে জানায় 313 জনের নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে ৷ মামলার শুনানিতে জিটিএর-র তরফে দাবি করা হয়েছিল তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্ভব ছিল না । তবে আদালত এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দেয় ।
এদিকে পাহাড়ের শিক্ষক সংগঠনের সদস্যদের দাবি, গত 25 বছর ধরে দার্জিলিং পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোনও রিক্রুটমেন্ট রুল কার্যকর করা হয়নি । তাহলে শিক্ষকরা কোন পরীক্ষা পাশ করে যোগ্যতা প্রমাণ করবেন ? যদি এই 25 বছর ধরে সবাই যোগ্যতা প্রমাণের জন্য রিক্রুটমেন্ট রুল বা এসএসসি পরীক্ষার অপেক্ষায় থাকতেন, তবে দার্জিলিং ও পাহাড়ের অন্য এলাকার সব বিদ্যালয় বহু আগেই বন্ধ হয়ে যেত । এই 25 বছরের সময়কালে দার্জিলিং পাহাড়ের শিক্ষাব্যবস্থা সামলানোর কাজ স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের উদ্যোগেই কাজ করে এসেছেন ।

পাহাড়ে 2002 সাল থেকেই স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া গড়ে তোলা হয়েছিল । এতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কোনও দোষ নয়, বরং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি বলে দাবি করেন তাঁরা । তাঁদের আরও অভিযোগ, এর জন্য তৎকালীন ডিজিএইচসি, বর্তমান জিটিএ-সহ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার দায়ী । এর শাস্তি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাওয়া উচিত নয় । পাহাড় এবং পাহাড়ের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না ।

GTA ADMINISTRATION
কালিম্পং জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিস (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে সংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষক কল্যাণ সংগঠনের সভাপতি সন্তোষ খড়কা বলেন, "কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ফলে আগামী দিনে দার্জিলিং পাহাড়ের অবসরপ্রাপ্ত পুরনো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি বর্তমান অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপরও প্রভাব পড়বে । দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি এলাকায় নেপালি ভাষায় পড়ানোর জন্য অন্য জায়গা থেকে শিক্ষক নিয়োগের পরিস্থিতিও সৃষ্টি করা হচ্ছে । এই সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে নির্দোষ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পাহাড়ের শিক্ষাব্যবস্থার মর্যাদা রক্ষার জন্য সংগঠন রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।"

সহ সভাপতি বিবেক ছেত্রীর কথায়, "আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বৃহস্পতিবার থেকে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের সমস্ত বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে বলে আমরা ঘোষণা করছি । যেসব বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে, অথবা ফলাফল প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে, কিংবা বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে— সেসব সব কর্মসূচি স্থগিত থাকবে । যদি বিদ্যালয় সংগঠনের আহ্বান অমান্য করার ফলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তার দায় সংগঠন নেবে না । প্রশাসনিক ভুলের দায় শিক্ষকদের নেই ।"

TAGGED:

GTA TEACHER JOB CANCELLATION
পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি
CALCUTTA HIGH COURT
চাকরি বাতিলে জিটিএর প্রতিবাদ
SCHOOL SHUT DOWN AT GTA REGION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.