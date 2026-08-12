2300 বছরের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী বিশ্বভারতীতে
যে কেউ সকাল 10 থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত নন্দন আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে প্রদর্শনী দেখতে পারবেন ৷ 19 অগস্ট পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনীটি ৷
Published : August 12, 2026 at 1:31 PM IST
বোলপুর, 12 অগস্ট: প্রায় 2300 বছরের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির জাপানি আদলে ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী শান্তিনিকেতনে । বিশ্বভারতীর নন্দন আর্ট গ্যালারিতে শিল্পী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকর্ম-সহ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা নজর কেড়েছে সকলের ৷ প্রদর্শনী শুরু হয়েছে মঙ্গলবার ৷ চলবে 19 অগস্ট পর্যন্ত। প্রদর্শনীর মূল বিষয়বস্তু সম্রাট অশোকের শাসনকালের ব্রাহ্মী লিপি ৷
বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ শিশির সাহানা বলেন, "এই প্রদর্শনীর শিল্পকর্ম সবই নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট ৷ তিনি রবীন্দ্র ভবনের স্পেশাল অফিসার ও প্রখ্যাত লেখক ৷ তার পাশাপাশি বহুদিন ধরে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে আসছেন ৷ ব্রাহ্মী অতি প্রাচীন লিপি । শিল্পী সেই লিপিগুলি অনুধাবন করে তাকে শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে ৷ কাগজ ও কাপড়ের উপরে তুলির টানে জীবন্তভাবে সমস্ত বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । কলাভবনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী সমৃদ্ধ হবে।"
ইতিহাস কী বলছে ?
ভারতীয় উপমহাদেশে সবচেয়ে প্রাচীনতম লিপি হল এই ব্রাহ্মী ৷ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়কালে ব্রাহ্মী লিপি বিশেষভাবে বিকশিত হয়, এর ব্যবহার বাড়তে থাকে ৷ পরবর্তীতে এই লিপির বহু বিবর্তন হয়েছে । কিন্তু, অত্যন্ত শৈল্পিক ও কঠিনতম এই শিলালিপি আজও অশোকীয় ব্রাহ্মী লিপি হিসাবেই পরিচিত ।
শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের আধিকারিক তথা শিল্পী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-জাপান সম্পর্ক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান সম্পর্কে ধারনা, জাপানের সংস্কৃতি, শিল্পকর্ম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করে চলেছেন ৷ জাপানি ক্যালিগ্রাফিতেও তিনি পটু ৷ প্রায় 2300 বছরের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিকে ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে এক অভিনব ও আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর করেছেন শিল্পী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । বিশ্বভারতীর কলাভবনের তত্ত্বাবধানে নন্দন আর্ট গ্যালারিতে শুরু হয়েছে এই প্রদর্শনী ৷
তুলির টানে ক্যালিগ্রাফির মধ্যদিয়ে শোভা পাচ্ছে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি ও তার বিবরণ। 19 অগস্ট পর্যন্ত চলবে এ প্রদর্শনীটি ৷ সকাল 10 থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত নন্দন আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে প্রদর্শনী দেখতে পারবেন দর্শকরা ৷ এর জন্য কোনও টিকিট মূল্য নেই ৷ বুধবার বিকেলে এই ব্রাহ্মী লিপি ও ক্যালিগ্রাফি শীর্ষক একটি কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছে প্রদর্শনীস্থলে ৷ এই প্রদর্শনী শিল্পী মহলে ও শিল্প মনস্ক মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে ৷