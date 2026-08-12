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2300 বছরের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী বিশ্বভারতীতে

যে কেউ সকাল 10 থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত নন্দন আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে প্রদর্শনী দেখতে পারবেন ৷ 19 অগস্ট পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনীটি ৷

Brahmi lipi art exhibition
ব্রাহ্মী লিপির জাপানি আদলে ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 1:31 PM IST

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বোলপুর, 12 অগস্ট: প্রায় 2300 বছরের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির জাপানি আদলে ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী শান্তিনিকেতনে । বিশ্বভারতীর নন্দন আর্ট গ্যালারিতে শিল্পী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকর্ম-সহ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা নজর কেড়েছে সকলের ৷ প্রদর্শনী শুরু হয়েছে মঙ্গলবার ৷ চলবে 19 অগস্ট পর্যন্ত। প্রদর্শনীর মূল বিষয়বস্তু সম্রাট অশোকের শাসনকালের ব্রাহ্মী লিপি ৷

বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ শিশির সাহানা বলেন, "এই প্রদর্শনীর শিল্পকর্ম সবই নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট ৷ তিনি রবীন্দ্র ভবনের স্পেশাল অফিসার ও প্রখ্যাত লেখক ৷ তার পাশাপাশি বহুদিন ধরে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে আসছেন ৷ ব্রাহ্মী অতি প্রাচীন লিপি । শিল্পী সেই লিপিগুলি অনুধাবন করে তাকে শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে ৷ কাগজ ও কাপড়ের উপরে তুলির টানে জীবন্তভাবে সমস্ত বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । কলাভবনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী সমৃদ্ধ হবে।"

2300 বছরের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী বিশ্বভারতীতে (ইটিভি ভারত)

ইতিহাস কী বলছে ?

ভারতীয় উপমহাদেশে সবচেয়ে প্রাচীনতম লিপি হল এই ব্রাহ্মী ৷ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়কালে ব্রাহ্মী লিপি বিশেষভাবে বিকশিত হয়, এর ব্যবহার বাড়তে থাকে ৷ পরবর্তীতে এই লিপির বহু বিবর্তন হয়েছে । কিন্তু, অত্যন্ত শৈল্পিক ও কঠিনতম এই শিলালিপি আজও অশোকীয় ব্রাহ্মী লিপি হিসাবেই পরিচিত ।

Brahmi lipi art exhibition
2300 বছরের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি (নিজস্ব ছবি)
Brahmi lipi art exhibition
জাপানি ক্যালিগ্রাফিতে পটু শিল্পী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের আধিকারিক তথা শিল্পী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-জাপান সম্পর্ক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান সম্পর্কে ধারনা, জাপানের সংস্কৃতি, শিল্পকর্ম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করে চলেছেন ৷ জাপানি ক্যালিগ্রাফিতেও তিনি পটু ৷ প্রায় 2300 বছরের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিকে ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে এক অভিনব ও আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর করেছেন শিল্পী নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । বিশ্বভারতীর কলাভবনের তত্ত্বাবধানে নন্দন আর্ট গ্যালারিতে শুরু হয়েছে এই প্রদর্শনী ৷

Brahmi lipi art exhibition
নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকর্ম (নিজস্ব ছবি)
Brahmi lipi art exhibition
ব্রাহ্মী লিপির উপর এই শৈল্পিক প্রদর্শনীটি (নিজস্ব ছবি)

তুলির টানে ক্যালিগ্রাফির মধ্যদিয়ে শোভা পাচ্ছে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি ও তার বিবরণ। 19 অগস্ট পর্যন্ত চলবে এ প্রদর্শনীটি ৷ সকাল 10 থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত নন্দন আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে প্রদর্শনী দেখতে পারবেন দর্শকরা ৷ এর জন্য কোনও টিকিট মূল্য নেই ৷ বুধবার বিকেলে এই ব্রাহ্মী লিপি ও ক্যালিগ্রাফি শীর্ষক একটি কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছে প্রদর্শনীস্থলে ৷ এই প্রদর্শনী শিল্পী মহলে ও শিল্প মনস্ক মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে ৷

Brahmi lipi art exhibition
বিশ্বভারতীর নন্দন আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনী (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

EXHIBITION AT VISVA BHARATI
BRAHMI LIPI
ব্রাহ্মী লিপি
বিশ্বভারতী
BRAHMI LIPI ART EXHIBITION

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