মেয়ে কলেজে যাচ্ছে কি না, জানতে পারবেন মা-বাবা ৷ অভিনব উদ্যোগ আলিপুরদুয়ারে

মেয়ে কলেজে যাচ্ছে কি না, জানতে পারবেন মা-বাবা ৷ অভিনব উদ্যোগ আলিপুরদুয়ারে
স্কুলের ধাঁচেই এ বার কলেজে শুরু হল অভিনব উদ্যোগ, 'কল দ্য পেরেন্টস' ! রাজ্যে এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম । শুভদীপ বর্মনের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 4, 2026 at 5:06 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 4 সেপ্টেম্বর: সকাল হলেই বই-খাতা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোনো । অভিভাবকদের বলা, "কলেজ যাচ্ছি ।" কিন্তু সত্যিই কি কলেজে পৌঁছনো হচ্ছে ? আর পৌঁছলেও কি ক্লাসে বসা হচ্ছে ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে চমকে উঠেছে আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয় । কলেজে হাজিরার খাতা খুলে দেখা গিয়েছে, এমনও ছাত্রী রয়েছেন যাঁরা গত এক মাসে অনার্সের একটি ক্লাসেও উপস্থিত হননি ! কেউ আবার পাঁচ দিনেরও কম ক্লাস করেছেন । অথচ তাঁদের অনেকের অভিভাবকই জানতেন, মেয়ে নিয়মিত কলেজে যাচ্ছে !
এই পরিস্থিতিতে স্কুলের ধাঁচেই এ বার কলেজে শুরু হল অভিনব উদ্যোগ, 'কল দ্য পেরেন্টস' ! দীর্ঘদিন কলেজে অনুপস্থিত কিংবা অত্যন্ত কম উপস্থিত থাকা ছাত্রীদের অভিভাবকদের সরাসরি ফোন করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ । শুধু ফোন করেই থেমে থাকা নয়, প্রয়োজন হলে অভিভাবকদের কলেজে ডেকে জানানো হচ্ছে মেয়ের উপস্থিতির বিস্তারিত হিসাব ।
আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজি, এডুকেশন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত এবং দর্শন বিষয়ে পঠনপাঠন হয় । গত 3 অগস্ট থেকে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে । কলেজ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই অনার্সের প্রায় 65টি ক্লাস হয়ে গিয়েছে । কিন্তু সেই তুলনায় বেশকিছু ছাত্রীর উপস্থিতি অত্যন্ত কম । বিষয়টি নজরে আসার পরই বিভাগগুলির কাছ থেকে হাজিরার হিসাব সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়েছে কলেজ ।
প্রথম ধাপে এমন 30 জন ছাত্রীর অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, যাঁরা গত এক মাসে পাঁচ দিনও ক্লাস করেননি । কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় নিজে 15 জন অভিভাবককে ফোন করেছেন বলে কলেজ সূত্রের খবর । ইতিমধ্যেই কয়েকজন অভিভাবক কলেজে এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন ।
আর সেই কথোপকথনেই উঠে এসেছে আরও চমকপ্রদ তথ্য । কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, কয়েক জন ছাত্রী বাড়ি থেকে নিয়মিত কলেজ যাওয়ার কথা বলে বেরোলেও বাস্তবে তাঁরা ক্লাসে উপস্থিত হচ্ছেন না । ফলে মেয়েরা কলেজে যাচ্ছে, এই 'বিশ্বাসে'ই ছিলেন তাঁদের অভিভাবকরা । কলেজ থেকে ফোন পাওয়ার পরেই বিষয়টি জানতে পারেন তাঁরা ।
অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, "গত এক মাস ধরে প্রতিটি বিভাগের কাছ থেকে ছাত্রীদের উপস্থিতির তথ্য নেওয়া হয়েছে । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে । অনার্সের প্রায় 65টি ক্লাস হয়ে গিয়েছে । নিয়মিত ক্লাস না করলে পড়াশোনার ফল ভাল হবে না, পরীক্ষার নম্বরেও তার প্রভাব পড়বে । তাই প্রথম ধাপে অভিভাবকদের বিষয়টি জানিয়ে সতর্ক করা হচ্ছে ।"
তবে শুধু সতর্ক করাই উদ্দেশ্য নয়, ছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাসমুখী করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ । তাঁর বক্তব্য, এর পরেও কোনও ছাত্রীর উপস্থিতিতে পরিবর্তন না এলে নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাববে কলেজ কর্তৃপক্ষ ।
কলেজের এক ছাত্রীর অভিভাবক মাম্পি সরকার বলেন, "এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় । আমাকে এখনও কলেজ থেকে ফোন করেনি । আমার মেয়ে প্রতিদিন কলেজে যায় । তবে চারপাশে নানা ধরনের ঘটনা শুনতে পাই । অনেক ছাত্রী হয়তো বাড়ি থেকে কলেজে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে কলেজে যাচ্ছে না । সেই জায়গা থেকে এই উদ্যোগ খুবই ভাল । অভিভাবকদেরও উচিত সন্তান সত্যিই কলেজে যাচ্ছে কি না, সে বিষয়ে খোঁজ রাখা ।"
শিক্ষানুরাগী মহলের একাংশের মতে, কলেজে ভর্তি হওয়ার পর অনেক পড়ুয়ার মধ্যেই স্কুলের মতো নিয়মিত ক্লাস করার প্রবণতা কমে যায় । বিশেষত প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশি চোখে পড়তে পারে । সেই জায়গায় কলেজ এবং পরিবারের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হলে পড়ুয়ার পাশাপাশি অভিভাবকেরাও সচেতন হবেন ।
কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, 'কল দ্য পেরেন্টস' কোনও সাময়িক কর্মসূচি নয় । সারা বছরই ছাত্রীদের উপস্থিতির উপর নজর রাখা হবে । কারও হাজিরা কমে গেলে কিংবা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলে দ্রুত তাঁর অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে । অর্থাৎ, বাড়ি থেকে ‘কলেজ যাচ্ছি’ বলে বেরোলেই আর নিশ্চিন্ত থাকার দিন হয়তো শেষ । কলেজে পৌঁছনো হচ্ছে কি না, ক্লাসে বসা হচ্ছে কি না- তার হিসাবও এ বার পৌঁছে যাবে বাড়িতে !
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