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পরীক্ষায় মোবাইল নিয়ে ধরা পড়লেও বাজেয়াপ্ত নয়, গোপনীয়তার অধিকার রক্ষায় নয়া সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কঠোর অবস্থান বজায় রাখলেও মোবাইল বাজেয়াপ্ত করার নিয়মে বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৷

Calcutta University New Rules
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 26, 2026 at 7:19 PM IST

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কলকাতা, 26 জুলাই: প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বেড়েছে ডিজিটাল নির্ভরতা ৷ তবে তারই পাশাপাশি বেড়েছে পরীক্ষায় মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ঘটনাও ৷ 2026 সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় একাধিক পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করে ধরা পড়েছেন ৷ শুধু স্কুলস্তরেই নয়, স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও এমন ঘটনা নিয়মিত সামনে আসছে ৷

এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কঠোর অবস্থান বজায় রাখলেও মোবাইল বাজেয়াপ্ত করার নিয়মে বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ নতুন নিয়ম অনুযায়ী, পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন-সহ কোনও পরীক্ষার্থী ধরা পড়লে আগের মতোই তাঁর উত্তরপত্র বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সংক্রান্ত শাস্তিমূলক বিধিও বহাল থাকবে ৷ তবে আর মোবাইল ফোন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা রাখতে হবে না। প্রয়োজনীয় তথ্য নথিভুক্ত করার পর পরীক্ষার্থীর হাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে মোবাইলটি ৷

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৷ সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই নতুন নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে ৷ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল-সহ ধরা পড়া পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি একটি বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত করা হবে ৷ সেখানে মোবাইল ফোনের মডেল, আইএমইআই নম্বর-সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত থাকবে ৷ একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে লিখিত মুচলেকাও নেওয়া হবে ৷ এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর মোবাইল ফোনটি তাঁকে ফেরত দেওয়া হবে ৷

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ বলেন, "পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বদ্ধপরিকর। ফলে কড়াকড়ি কমানোর কোনও প্রশ্নই নেই ৷ পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল-সহ ধরা পড়লে শাস্তির বিধান আগের মতোই থাকবে ৷ শুধু ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টি মাথায় রেখে মোবাইল ফোন আর কর্তৃপক্ষের কাছে আটক রাখা হবে না ৷"

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্তার দাবি, এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করা ৷ বর্তমানে অধিকাংশ মোবাইল ফোনে ডিজি লকার, ই-মেল, অনলাইন ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই-ভিত্তিক আর্থিক লেনদেনের অ্যাপ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্য সংরক্ষিত থাকে ৷ সেই কারণে কোনও ব্যক্তির মোবাইল দীর্ঘ সময় ধরে কর্তৃপক্ষের কাছে আটকে রাখা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রশ্ন তুলতে পারে ৷ সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই মোবাইল বাজেয়াপ্ত না-করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

তবে বিশ্ববিদ্যালয় স্পষ্ট করেছে, এই সিদ্ধান্তকে কোনওভাবেই শিথিলতা হিসেবে দেখা উচিত নয়। পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করা এখনও নিয়মভঙ্গ হিসেবেই বিবেচিত হবে এবং তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি অপরিবর্তিত থাকবে ৷ অর্থাৎ মোবাইল ফেরত দেওয়া হলেও পরীক্ষার নিয়ম লঙ্ঘনের দায় থেকে কোনও পরীক্ষার্থী রেহাই পাবেন না।

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