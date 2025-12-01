শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর অভাব, নিয়োগের পথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষাকর্মীদের অভাবে সমস্যায় পড়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ তাই এবার নিয়োগ করবে কর্তৃপক্ষ ৷
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: দীর্ঘ দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে নিয়োগ বন্ধ ৷ ফলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর গুরুতর অভাব দেখা দিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ ধাপে ধাপে এই ঘাটতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মই ব্যাহত হচ্ছে ৷ এই সঙ্কট কাটাতে অবশেষে শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ সাম্প্রতিক সিন্ডিকেট বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷
বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট 860টি শিক্ষক পদ রয়েছে ৷ কিন্তু এর প্রায় অর্ধেকই ফাঁকা ৷ 455 টি পদে কোনও শিক্ষক নেই ৷ শিক্ষাকর্মীর ক্ষেত্রে চিত্রটি আরও ভয়াবহ ৷ শিক্ষাকর্মীদের প্রায় 5 হাজার পদ রয়েছে ৷ এদিকে বর্তমানে কর্মরত মাত্র 1 হাজার 500 জন কর্মী ৷ অর্থাৎ 70 শতাংশেরও বেশি শূন্যপদ পড়ে রয়েছে ৷ শেষবার শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হয়েছিল 2005-06 সালে ৷ এরপর দীর্ঘদিন কোনও নিয়োগ না-হওয়ায় বিভিন্ন শাখা ও দফতরে কাজের চাপ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে ৷
সিন্ডিকেট বৈঠকে এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে দ্রুত শূন্যপদ পূরণের পক্ষে মত দেন সদস্যরা ৷ তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আইনি জটিলতা এড়াতে সতর্কতা বাড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ বর্তমানে জাতিসংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন ৷ তাই রিজার্ভেশন নীতির প্রতি সম্মান রেখে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷
2022 সালের শেষে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও পরে আর কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি ৷ সূত্রের খবর, নতুন বিজ্ঞপ্তি না-দিয়ে আগের বিজ্ঞপ্তিতে বাকি থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় ৷
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, "প্রথম ধাপে শিক্ষক নিয়োগ শুরু করা হবে ৷ যখন সেই প্রক্রিয়ায় কিছুটা অগ্রগতি হবে, তখন শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ী পদে নিয়োগ শুরু করা হবে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ স্বাভাবিক রাখতে এই নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি ৷"
এদিকে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকের ঘাটতি এতটাই প্রকট যে পড়াশোনার মানও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ এমবিএ, জার্নালিজম ও নিউরোসায়েন্স বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বর্তমানে মাত্র একজন করে শিক্ষক রয়েছেন ৷ মোট 60টি বিভাগের মধ্যে বহু বিভাগে শিক্ষক সংখ্যা দশের এর নীচে নেমে গিয়েছে ৷ ফলে প্রশাসন মনে করছে, এরপর সময় নষ্ট করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে ৷ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, নতুন নিয়োগ চালু হলে দীর্ঘদিনের সঙ্কট কিছুটা হলেও কাটবে এবং শিক্ষার মানে ফের আসবে গতি ৷