দীর্ঘ 6 বছরের অপেক্ষা, ভোটের মধ্যেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন আচরণবিধি জারি থাকলেও বিশেষ অনুমতি মিলেছে কমিশনের কাছ থেকে ৷ ফলে নির্ধারিত দিনেই আয়োজন হচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত এই অনুষ্ঠান ।
Published : March 22, 2026 at 8:18 PM IST
কলকাতা, 22 মার্চ: দীর্ঘ 6 বছর পর আবার সমাবর্তনের আবহ ফিরতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি জারি থাকলেও বিশেষ অনুমতি মিলেছে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ৷ ফলে নির্ধারিত দিনেই আয়োজিত হতে চলেছে এই বহু প্রতীক্ষিত অনুষ্ঠান ।
আগামিকাল সোমবার 23 মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের শতবার্ষিকী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান । প্রথমে ঠিক ছিল দুপুর সাড়ে 12টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে । তবে পরে সময়সূচিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে । এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সকাল 11টা থেকেই শুরু হবে সমাবর্তন । এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ জানান, নির্ধারিত দিনেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে । নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল ৷ তারা সম্মতি জানিয়েছে ।
উপাচার্যের কথায়, "এবার আচার্য তথা রাজ্যপাল উপস্থিত থেকে পড়ুয়াদের হাতে সম্মান তুলে দেবেন বলেই অনুষ্ঠান শুরুর সময় কিছুটা এগিয়ে আনা হয়েছে । এ বার সমাবর্তনে মোট 1106 জন গবেষককে পিএইচডি শংসাপত্র দেওয়া হবে । পাশাপাশি একজন পাবেন ডিএসসি এবং দু'জনকে দেওয়া হবে ডিলিট ডিগ্রি ।"
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী ৷ তিনি আইআইটি খড়গপুরের অধিকর্তা । এ বছরের ডিএসসি সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বিজয় পাণ্ডুরঙ্গ ভক্তকর । অন্যদিকে, ডিলিট পাচ্ছেন কবি রঞ্জিত দাস এবং শিক্ষাবিদ ফাদার থমাস।
এ ছাড়াও সমাবর্তন মঞ্চে একাধিক সম্মাননা প্রদান করা হবে । এর মধ্যে রয়েছে ভুবনমোহিনী দাসী পুরস্কার, জগত্তারিণী পুরস্কার এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রবীন্দ্র ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরোজিনী বসু এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী-এর নামে প্রবর্তিত পুরস্কার ।
ভোট ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় সমাবর্তন আদৌ হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল পড়ুয়াদের মধ্যে ৷ অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, গত কয়েক বছরের মতো এবারও হয়তো সমাবর্তন হবে না ৷ তবে শেষ পর্যন্ত কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি মিলেছে ৷ আর তাই সমাবর্তন হচ্ছে ৷ সবমিলিয়ে দীর্ঘ বিরতির পর সমাবর্তন ঘিরে ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ! কারণ, সমাবর্তনের হাত ধরে ফিরছে ঐতিহ্য, ফিরছে উৎসবের আবহ ।
