শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সহ সব উপাচার্যদের নথি সংরক্ষণের ভাবনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রাক্তন উপাচার্যদের নথি সংরক্ষণ করে রাখা হবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মিউজিয়ামে৷ তা দেখতে পাবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী থেকে ছাত্র-ছাত্রী, এমনকী সাধারণ মানুষও৷
Published : June 19, 2026 at 9:22 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক নথি, চিঠিপত্র, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে বিবেচিত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কর্মজীবন ও অবদানকে নতুন করে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর।
শুধু তাঁর একার নয়, পাশাপাশি অন্যান্য প্রাক্তন উপাচার্যদের নথিও সংরক্ষণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মিউজিয়ামে করা হবে এই সংরক্ষণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী বা ছাত্র-ছাত্রীরা বাদেও বাইরের দর্শনার্থীরা এই সংরক্ষণ দেখার সুযোগ পাবে।
1934 সালে মাত্র 33 বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 1938 অর্থাৎ চারবছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁর সময়ে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়েছিল বাংলায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্যদের অন্যতম। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের সময় দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের আবহ, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও চলছিল নানা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সংস্কার, শিক্ষার প্রসার এবং ভারতীয় ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে ইতিহাসবিদদের মত।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপাচার্য থাকার সময়কার বিভিন্ন নথি, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, সমাবর্তন ভাষণ, সরকারি ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং তাঁর কার্যকালের সঙ্গে সম্পর্কিত দলিল সংগ্রহ ও ডিজিটাল সংরক্ষণ রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন বিভাগ ও আর্কাইভে ছড়িয়ে থাকা এই নথিগুলিকে একত্রিত করে এবার প্রদর্শনের চিন্তাভাবনা করা হয়েছে।
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শুধুমাত্র একজন শিক্ষাবিদ নন, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেও তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর পিতা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় শ্যামাপ্রসাদও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আগে থেকে এঁদের দু’জনের মূর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, এই নথি সংরক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু একজন প্রাক্তন উপাচার্যের স্মৃতিই নয়, বাংলার উচ্চশিক্ষার ইতিহাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হবে। তবে এঁদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত উপাচার্য ছিলেন, তাঁদের সকলের নথি ওই মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ বলেন, ‘‘আমাদের কাছে 1947 সাল পর্যন্ত সব উপাচার্যদের নথি রয়েছে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু 1947 সালের পর থেকে উপাচার্যদের নথি ডিজিটালাইড নেই। তবে তাদের নথিও খুঁজে বার করা হবে।’’