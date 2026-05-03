কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে 'মিনি লাইব্রেরি' গড়ার ভাবনা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে হস্টেলগুলিকে আরও বাসযোগ্য ও শিক্ষাবান্ধব করে তুলতে একাধিক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ৷

কলকাতা বিশ্বিদ্যালয় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 3, 2026 at 6:15 PM IST

কলকাতা, 3 মে: ছাত্র জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা হল হোস্টেল জীবন । বহু দূর দুরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে । তখন তাদের ঠিকানা হয়ে দাঁড়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলগুলি । কিন্তু বিগত কিছু বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলকে ঘিরে উঠে এসেছিল একাধিক অভিযোগ । এবার পড়ুয়াদের হস্টেল জীবনে স্বস্তি ফেরাতে বড় উদ্যোগ নিচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুধুমাত্র পরিকাঠামো সংস্কার নয়, হস্টেলগুলিকে আরও বাসযোগ্য ও শিক্ষাবান্ধব করে তুলতে একাধিক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, প্রতিটি হস্টেলে 'মিনি লাইব্রেরি' তৈরির উদ্যোগ । যেখানে থাকবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন রচনা । তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে থাকবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নানা বই এবং পত্রিকাও রাখা হবে । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মূলত অধীনস্ত 16টি হস্টেলের সার্বিক সংস্কারের দিকেই জোর দিচ্ছে ।

গত কয়েক বছরে হস্টেলের খারাপ পরিকাঠামো নিয়ে পড়ুয়াদের ক্ষোভ বাড়ছিল । পরিস্থিতির গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয় সম্প্রতি তালতলার একটি হস্টেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় । 'বোর্ড অফ রেসিডেন্ট'-এর তরফে জানানো হয়, এক পড়ুয়ার অসাবধানতার জেরেই শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে । সেই ঘটনার পরই হস্টেলের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিয়ে চাপ বাড়ে । এই আবহেই ছাত্র সংগঠন ডিএসও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষের কাছে দ্রুত সংস্কারের দাবি জানায় । বোর্ড অফ রেসিডেন্টের তরফেও জানানো হয়েছে, সরেজমিনে পরিদর্শনের পর তাঁরাও হস্টেলগুলির অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন ৷

বোর্ডের সচিব আশিস মিস্ত্রি বলেন, "জানুয়ারি মাসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই হস্টেলগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা শুরু হয় । মার্চ মাস থেকেই সংস্কারের পরিকল্পনা তৈরি হয় । ভোট প্রক্রিয়া শেষ হলেই মে মাস থেকে কাজ শুরু হবে এবং জুনে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই অধিকাংশ কাজ শেষ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে ।"

ইতিমধ্যেই কারমাইকেল হস্টেলের সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে । সংস্কারের অংশ হিসেবে হস্টেলগুলিতে রং করা, পর্যাপ্ত আলো ও পাখার ব্যবস্থা, নতুন শয্যা সংযোজন এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হবে । পাশাপাশি ছাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নজরদারি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনাও রয়েছে ।

শুধু পড়াশোনা নয়, পড়ুয়াদের সামগ্রিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে ইন্ডোর ও আউটডোর খেলাধুলার সরঞ্জামও দেওয়া হবে । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, লাইব্রেরির সুবিধার পাশাপাশি হস্টেলেই বই পড়ার সুযোগ তৈরি হলে পড়ুয়াদের উপকার হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্তার কথায়, "নতুন পড়ুয়ারা যাতে হস্টেলে এসে ভালো পরিবেশ পান, সেটাই লক্ষ্য ।" উপাচার্য আশুতোষ ঘোষও বলেন, "হস্টেল পরিকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।" অন্যদিকে, ডিএসও-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিনের দাবির পর এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে পড়ুয়াদের বড় উপকার হবে ।

