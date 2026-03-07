ETV Bharat / state

কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকারাও পিএইচডি গবেষণার গাইড হতে পারবেন, সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

শীঘ্রই ইউজিসি'র 2022 সালের নির্দেশিকা অনুযায়ী বিধি প্রকাশ করা হবে। সেখানে উল্লেখ থাকবে, কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পিএইচডি গবেষণার গাইড হতে কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে।

Calcutta University
নয়া সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 7 মার্চ: 2026-27 শিক্ষাবর্ষ থেকে বড় পরিবর্তনের পথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির শিক্ষক–শিক্ষিকারাও গবেষক পড়ুয়াদের পিএইচডি করার ক্ষেত্রে গাইড বা সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করতে পারবেন ৷

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে । গত কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা দাবি জানিয়ে আসছিলেন যে, কলেজের যোগ্য শিক্ষক–শিক্ষিকারাও যেন গবেষণার দায়িত্ব নিতে পারেন ৷ তাঁদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে গাইডের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় বহু পড়ুয়া পিএইচডি করতে চাইলেও সুযোগ পাচ্ছেন না। সেই সমস্যার সমাধান করতেই এই পদক্ষেপ নিতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় ৷

এর আগে 2022 সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল, যেখানে বলা হয় কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকারাও নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে পিএইচডি গবেষকদের গাইড হতে পারবেন ৷ তবে সে সময় এই নিয়ম কার্যকর করেনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ এবার সেই নির্দেশিকাকেই কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ নিউআলিপুর কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ ষড়ঙ্গী জানান, নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী চার বছরের অনার্স কোর্সের শেষ বছরে গবেষণামূলক কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ তাই কলেজের অধ্যক্ষ এবং পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক–শিক্ষিকাদের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অনুমতি দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানানো হচ্ছিল ৷ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই দাবিকে গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শীঘ্রই ইউজিসি-র 2022 সালের নির্দেশিকা অনুযায়ী বিস্তারিত বিধি প্রকাশ করা হবে। সেখানে উল্লেখ থাকবে, কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পিএইচডি গবেষণার গাইড হতে হলে কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে। ইউজিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, কলেজের স্থায়ী শিক্ষক–শিক্ষিকারাই এই দায়িত্ব নিতে পারবেন ৷ প্রফেসর ও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরদের পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে এবং ইউজিসি স্বীকৃত বা পিয়ার-রিভিউড জার্নালে অন্তত পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত থাকতে হবে ৷ অন্যদিকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরদের ক্ষেত্রে অন্তত তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত থাকা বাধ্যতামূলক ৷

পাশাপাশি যে কলেজে শিক্ষকরা পিএইচডি গবেষণা করাতে চান সেখানে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনার ব্যবস্থা এবং গবেষণা কেন্দ্র থাকা জরুরি ৷ এছাড়া অবসরের দুই বছরের মধ্যে থাকলে কোনও শিক্ষক নতুন গবেষকের সুপারভাইজার হতে পারবেন না ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ জানান, যেসব কলেজে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং যোগ্য শিক্ষক রয়েছেন, সেখানেই এই নিয়ম চালু করা হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই ব্যবস্থা কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷

TAGGED:

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
UNIVERSITY OF CALCUTTA
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
PH D DEGREE
CALCUTTA UNIVERSITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.