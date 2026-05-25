চলতি সপ্তাহেই প্রকাশ পাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার'
চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার মেনে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা নেওয়া হবে ৷ এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
Published : May 25, 2026 at 6:20 PM IST
কলকাতা, 25 মে: চলতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ৷ এমনটাই জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ ।
আগামী 1 আগস্ট থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয়স্তরের পঠন-পাঠন শুরু হবে । উচ্চশিক্ষা দফতর থেকে সে বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে । নির্ধারিত দিনকে সামনে রেখে অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে বলে জানান উপাচার্য ।
আশুতোষ ঘোষ সোমবার ইটিভি ভারতকে বলেন, "ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে । সেই বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আলোচনা চলছে । দু-একদিনের মধ্যে প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । সবমিলিয়ে চলতি সপ্তাহের মধ্যে আমরা অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করব । জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই নতুন যারা ভর্তি হবেন তারা সেমেস্টারের বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা পেয়ে যাবেন ।"
এর পরেও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে বর্তমান পড়ুয়াদের ভবিষ্যত নিয়ে ৷ কারণ, তাদের জন্য বর্তমানে কোনও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার নেই । তাদের বাকি থাকা সেমেস্টার নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, সেই জটিলতা কাটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয়স্তরের পড়ুয়াদের জন্যও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুতি চলছে ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী দু'বছর আগে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে । স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয়স্তরেই পঠন পাঠন পরীক্ষা সবই চলছিল । কিন্তু, সময় বা দিনক্ষণ নিয়মমাফিক হচ্ছিল না । যে কারণে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে । একটা সেমেস্টার পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই পরবর্তী সেমেস্টারের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হচ্ছিল ছাত্রছাত্রীদার । পড়ুয়াদের দাবি, নির্দিষ্ট সময় বা পঠন-পাঠনের বা পড়ার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না । বছরের নানা সময় নানানরকম ছুটির জন্য পরবর্তী পরীক্ষার বিষয়ে আগাম তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না । এর ফলে পরিকল্পনামাফিক পড়াশুনা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঠন পাঠন হচ্ছিল না ৷ আদতে পরীক্ষার্থীদের ফলাফল খারাপ হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে ।
এক কথায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয়স্তরের কার্যত কোনও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ছিল না । এসএফআই, ডিএসও-সহ একাধিক ছাত্র সংগঠনের তরফে বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় । এবার সেই সমস্যার সমাধান ঘটতে চলেছে । চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার মেনে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।