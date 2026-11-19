শো-কজ প্রত্যাহারের দাবিতে অধ্যক্ষ-ঘেরাও, কলকাতা মেডিক্যালে জুনিয়র চিকিৎসকদের উপর হামলা !
Calcutta Medical College Junior Doctor's Protest: শো-কজের নোটিস প্রত্যাহারের দাবিতে অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাসের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁকে ঘেরাও করেন জুনিয়র চিকিৎসক ও ইন্টার্নদের একাংশ।
Published : November 19, 2026 at 10:33 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: চোরবাগান কাণ্ডে আট জন জুনিয়র চিকিৎসককে শো-কজ করার প্রতিবাদে বুধবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চত্বর। শো-কজের নোটিস প্রত্যাহারের দাবিতে অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাসের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁকে ঘেরাও করেন জুনিয়র চিকিৎসক ও ইন্টার্নদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, কোনও রকম প্রাথমিক তদন্ত ছাড়াই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁদের শো-কজ করা হয়েছে।
এদিন কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে শো-কজ প্রত্যাহার এবং পৃথক তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। এরই মধ্যে অধ্যক্ষের ঘরের সামনে পৌঁছয় এবিভিপি ও ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশন (এনএমও)-এর সমর্থকদের একটি দল। অভিযোগ, আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের উপর তাঁরা হামলা চালান। মারধর, লাঠি ও পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। তাতে কয়েক জন ইন্টার্ন আহত হয়েছেন। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবিভিপি।
আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের বক্তব্য, চোরবাগান কাণ্ডের দিন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতি নিয়ে তাঁরা যে অভিযোগ তুলেছিলেন, তার স্বপক্ষে নথিও জমা করেছিলেন। অথচ সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করেই আট জন ইন্টার্নকে শো-কজ করা হয়। কেন এবং কোন ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানতে বুধবার অধ্যক্ষের দফতরে যান তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকও হয়।
জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি, বৈঠকে তাঁদের শো-কজের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ভাবে নোটিস প্রত্যাহার করে পরবর্তী ক্ষেত্রে পৃথক তদন্তের আশ্বাসও দেন। সেই সিদ্ধান্ত লিখিত ভাবে পাওয়ার জন্য অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। কিন্তু আচমকাই অধ্যক্ষ ও এমএসভিপি তাঁদের জানান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফোন এসেছে। ফলে আগের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। আন্দোলনকারীদের প্রশ্ন, কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে যে বিষয়গুলি স্বীকার করা হয়েছে, সেগুলি লিখিত ভাবে জানাতে বাধা কোথায়?
এর পরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অধ্যক্ষের ঘরের সামনে বিক্ষোভ চলাকালীন আচমকাই সেখানে পৌঁছন এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য-সহ বেশ কয়েক জন। ভিডিয়ো করা নিয়ে প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। পরে সেখানে শ'খানেক মানুষ জড়ো হন। তাঁদের একাংশ নিজেদের এবিভিপি সমর্থক বলে পরিচয় দেন। অভিযোগ, অধ্যক্ষের ঘরের বাইরের কোলাপসিবল গেটের তালা বাঁশ দিয়ে ভাঙার চেষ্টা হয়। করিডরের কাচও ভাঙা হয়। পরে এবিভিপির সঙ্গে এনএমও-র সমর্থকেরাও সেখানে জড়ো হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।
পুলিশের অনুরোধে এনএমও-র সমর্থকেরা অধ্যক্ষের দফতরের বাইরে থেকে সরে যান।অন্য দিকে, এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্যের দাবি, কলেজ স্ট্রিটে বামপন্থী পড়ুয়াদের বিক্ষোভের পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে জানতে পেরেই তাঁরা সেখানে যান। তাঁর অভিযোগ, উল্টে তাঁদের উপরেই হামলা চালানো হয় এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়। তবে তাঁদের তরফে কোনও হামলা চালানো হয়নি বলে দাবি নীলকণ্ঠের।
এ দিন আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের তরফে আরও অভিযোগ করা হয়, চোরবাগান কাণ্ডের দিন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সরঞ্জামের অভাব ছিল। তাঁদের হাতে থাকা তালিকায় সার্জারি, গাইনি এবং জরুরি বিভাগের একাধিক ওষুধ ও সরঞ্জাম না থাকার উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের দাবি, সাধারণ অস্ত্রোপচারের জন্যও রোগীদের বাইরে থেকে প্রায় 10 হাজার টাকার সামগ্রী কিনতে বলা হচ্ছে। ইডেন ওটিতে কটারি না থাকা এবং প্রসবের পর মায়ের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় মিসোপ্রোস্টল ট্যাবলেট না থাকার অভিযোগও তোলেন তাঁরা। রোগীদের স্বার্থেই হাসপাতালের এই পরিকাঠামোগত ও ওষুধের ঘাটতি সামনে আনা হয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের।
এই পরিস্থিতিতে অধ্যক্ষের কাছে তিন দফা দাবি জানান জুনিয়র চিকিৎসকেরা। প্রথমত, আট জনের বিরুদ্ধে জারি করা শো-কজ নোটিস প্রত্যাহার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, চোরবাগান কাণ্ডের দিন এবং বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতির তালিকা প্রকাশ করে দ্রুত সেগুলির জোগানের ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়ত, বুধবার কলেজে ঢুকে যাঁরা হামলা চালিয়েছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে এফআইআর করতে হবে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, এই দাবিগুলি জানানোর পরেও অধ্যক্ষ ও এমএসভিপি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দফতর ছেড়ে চলে যান। ফলে কোনও লিখিত আশ্বাস তাঁরা পাননি।
এ দিন ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয় জয়েন্ট ডক্টরস ফ্রন্ট। সংগঠনের প্রতিনিধিদের বক্তব্য, শো-কজের আগে কোনও স্থানীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। কীসের ভিত্তিতে আট জনকে শো-কজ করা হল, সেই প্রশ্নের উত্তরও মেলেনি। তাঁদের দাবি, কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে হাসপাতালের ওষুধ ও সরঞ্জামের ঘাটতির বিষয়টি স্বীকার করার পরেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। আক্রান্ত ইন্টার্নদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি বা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হবে বলেও জানান তাঁরা।
জেডিএফের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর দুটোয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে জমায়েত করবেন বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া ও চিকিৎসকেরা। হাসপাতালের ওষুধ ও সরঞ্জামের ঘাটতি, শো-কজ প্রত্যাহার এবং হামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিতে কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, রোগীদের স্বার্থে হাসপাতালের পরিষেবার ঘাটতি তুলে ধরার জন্য চিকিৎসকদের শাস্তির মুখে পড়তে হলে তাঁরা প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন।