নিঃশ্বাসেই কিডনির রোগ নির্ণয়, কলকাতা মেডিক্যালে AI-এর যুগান্তকারী উদ্যোগ
চিকিৎসকদের মতে, এই অভিনব প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে রক্ত পরীক্ষা না-করেই কিডনি সংক্রান্ত রোগ দ্রুত নির্ণয় করা যাবে এবং চিকিৎসাও শুরু করা যাবে ৷
Published : April 21, 2026 at 4:24 PM IST
কলকাতা, 21 এপ্রিল: বাংলার সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত খুলে দিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই । এবার আর রক্ত পরীক্ষা বা জটিল মেডিক্যাল পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে না ৷ স্রেফ রোগীর নিঃশ্বাসের গন্ধ বিশ্লেষণ করেই জানা যাবে কিডনি কতটা সুস্থ, কিংবা আদৌ কোনও সমস্যার ইঙ্গিত আছে কি না । এমনই অভিনব প্রযুক্তি চালু হয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে, যা ইতিমধ্যেই চিকিৎসা মহলে সাড়া ফেলেছে ।
কীভাবে রোগ নির্ণয় ?
এই অত্যাধুনিক ডিভাইসটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ভিত্তিতে তৈরি । এর প্রধান কাজ রোগীর নিঃশ্বাস থেকে নির্গত 'ভোলাটাইল অর্গানিক কমপাউন্ড' বা ভিওসি শনাক্ত করা । সহজ ভাষায়, শরীরে জমে থাকা বিভিন্ন নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থ নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বাইরে বেরোয় - যেমন অ্যামোনিয়া, ডাইমেথাইলামাইন ও ট্রাইমেথাইলামাইন । এই যৌগগুলির মাত্রা বিশ্লেষণ করেই ডিভাইসটি কিডনির কার্যক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা দেয় ।
চিকিৎসকদের মতে, কিডনি ঠিকভাবে কাজ না-করলে শরীরে ইউরিয়া ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ জমতে শুরু করে । এই ইউরিয়া মুখের ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে এসে ভেঙে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয় । ফলে রোগীর নিঃশ্বাসে এক ধরনের তীব্র ও প্রস্রাবের মতো গন্ধ তৈরি হয় । একইভাবে ডাইমেথাইলামাইন ও ট্রাইমেথাইলামাইন নামের যৌগগুলিও কিডনি বিকলতার ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে তৈরি হয় এবং নিঃশ্বাসে তাদের উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । নতুন এই প্রযুক্তি সেই গন্ধগুলিকেই বৈজ্ঞানিকভাবে শনাক্ত করে ।
চিকিৎসদের বক্তব্য
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের নেফ্রোলজি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক সৌগত দাশগুপ্ত বলেন, "এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল - প্রাথমিক পর্যায়েই কিডনির সমস্যা ধরা সম্ভব । ফলে রোগ নির্ণয় দ্রুত হবে এবং চিকিৎসাও শুরু করা যাবে অনেক আগে থেকেই । এতে রোগীর জটিলতা কমবে এবং খরচও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে ।"
খড়গপুর আইআইটির সহয়তা
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে খড়গপুর আইআইটির সহযোগিতায় । প্রতিষ্ঠানের দুই অধ্যাপক তরুণকান্তি ভট্টাচার্য ও শ্যামল দাস মণ্ডল এই গবেষণার মূল চালিকাশক্তি । তাঁদের প্রযুক্তিগত সহায়তায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এক অভিনব মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে । ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে প্রায় 50 জন রোগীর নিঃশ্বাসের নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ফলাফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ।
এই সাফল্যের স্বীকৃতি মিলেছে জাতীয় স্তরেও । সম্প্রতি দিল্লিতে আয়োজিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক এক সম্মেলনে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এই উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে । সব মিলিয়ে, বাংলার স্বাস্থ্যপরিষেবায় এই নতুন প্রযুক্তি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে । ভবিষ্যতে আরও উন্নত রূপে এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়লে কিডনি রোগ নির্ণয়ে আমূল পরিবর্তন আসতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।