পায়ের হাড়েই ফিরল হাতের ভরসা, বিরল অস্ত্রোপচারে নয়া নজির কলকাতা মেডিক্যালে

পায়ের হাড়েই ফিরল হাতের ভরসা, বিরল অস্ত্রোপচারে নয়া নজির কলকাতা মেডিক্যালে
সাফল্যের আরও এক অধ্যায়ের সাক্ষী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ৷ চিকিৎসকদের তৎপরতায় দুরারোগ্য রোগকে পরাজিত করে সুস্থ বিহারের মুঙ্গেরের 14 বছরের কিশোরী ৷
Published : July 13, 2026 at 8:07 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: শরীরের এক অংশের হাড় দিয়ে অন্য অংশকে নতুন জীবন দেওয়ার মতো জটিল অস্ত্রোপচার চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিরল নয়। তবে সরকারি হাসপাতালে সেই ধরনের অস্ত্রোপচার সফলভাবে করে নজির গড়ল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।
14 বছরের এক কিশোরীর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে বিশাল টিউমার হয়েছিল ৷ টিউমার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাদ দিয়ে, সেই জায়গায় ডান পায়ের পাতার মেটাটারসাল হাড় (পায়ের আঙুলের হাড়) প্রতিস্থাপন করলেন চিকিৎসকরা ৷ কার্যত নতুন করে গড়ে তোলা হল বুড়ো আঙুলের কাঠামো। চিকিৎসকদের দাবি, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে এবং ধীরে ধীরে হাতের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতাও ফিরে পাবে কিশোরী।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহারের মুঙ্গেরের বাসিন্দা ওই বছর 14-এর ওই কিশোরী। তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের গোড়ায় প্রায় ছ'মাস আগে একটি ছোট মাংসপিণ্ডের মতো অংশ দেখা দেয়। প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও অল্প সময়ের মধ্যেই সেটি দ্রুত আকারে বাড়তে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত টিউমারটি প্রায় ক্রিকেট বলের সমান হয়ে যায়। ফলে ডান হাতে কোনও জিনিস ধরা, লেখা, খাওয়া-সহ দৈনন্দিন কাজকর্ম প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।
মেয়েকে সুস্থ করতে মুঙ্গের, ভাগলপুর, পটনা-সহ একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসা করান পরিবারের সদস্যরা। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা টিউমারের অস্তিত্ব নিশ্চিত করলেও কার্যকরী চিকিৎসার পথ দেখাতে পারেননি। অবশেষে কর্মসূত্রে কলকাতায় আসা রোগীর বাবার মাধ্যমে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের খোঁজ পায় পরিবার। সেখানেই ভর্তি করা হয় কিশোরীকে।
চিকিৎসার দায়িত্ব নেন অর্থোপেডিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সৈকত সাউ এবং তাঁর দল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন, টিউমারটি সম্পূর্ণ বাদ দিতে গেলে বুড়ো আঙুলের হাড়ের বড় অংশও কেটে ফেলতে হবে। ফলে বুড়ো আঙুল কার্যত অকেজো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। অন্যদিকে, টিউমার রেখে দিলে ভবিষ্যতে আরও জটিল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত। এমনকী, হাতের বড় অংশ বাদ দেওয়ারও আশঙ্কাও ছিল।
এরপরই চিকিৎসকরা অভিনব সিদ্ধান্ত নেন। সৈকত বলেন, ‘‘রোগীর ডান পায়ের পাতার মাঝের আঙুলের সঙ্গে যুক্ত মেটাটারসাল হাড়ের একটি অংশ সংগ্রহ করে বুড়ো আঙুলের ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। কয়েক ঘণ্টার জটিল অস্ত্রোপচারে প্রথমে টিউমারটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়। তারপর পায়ের হাড় প্রতিস্থাপন করে বুড়ো আঙুলের কাঠামো পুনর্গঠন করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর কিশোরীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়েছে।’’
চিকিৎসকদের দাবি, সে ইতিমধ্যেই বুড়ো আঙুল নাড়াতে পারছে। নিয়মিত ফিজিওথেরাপি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে হাতের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতাও ফিরে আসবে। চিকিৎসকদের মতে, শরীরের নিজের হাড় ব্যবহার করে এই ধরনের পুনর্গঠন অত্যন্ত দক্ষতা ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনার দাবি রাখে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এই সাফল্য শুধু একটি কিশোরীর হাতই বাঁচাল না, সরকারি হাসপাতালের উন্নত চিকিৎসা এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সক্ষমতার আরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবেও সামনে এল।