ETV Bharat / state

কথা রাখেনি বাম-ডান কেউ ! নোটায় ভোটের আবেদন বাড়িওয়ালা সংগঠনের

কোনও পক্ষই তাদের নিয়ে ভাবিত নয় বলে নোটায় ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'দ্য ক্যালকাটা হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'।

author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 24, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 24 এপ্রিল: বছর 14 আগে মুক্তি পাওয়া বাংলা ছবি ভূতের ভবিষ্যৎ-এ বলা হয়েছিল ভূতেদের নিয়ে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশেষ ভাবিত নন, কারণ তারা ভোটার নয় ৷ এবার চলতি ভোট-উৎসবে নিজেদের 'প্রতিবাদ' ইভিএমে বন্দি করার পথে হাঁটল কলকাতা বাড়িওয়ালাদের সংগঠন ৷ কারণটা একই, উপেক্ষা ! শাসক-বিরোধী কোনও পক্ষই ভাবিত নয় তাদের নিয়ে ৷ তাদের সমস্যার কথা ছাপা হয়নি কোনও ইস্তাহারে ৷ এমতাবস্থায় কোনও পক্ষকেই না-দিয়ে নোটায় ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'দ্য ক্যালকাটা হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'।

বাড়িওয়ালাদের বাড়ি সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি-দাওয়া কোনও রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে প্রাধান্য না-পাওয়াতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানাচ্ছে সংগঠনের সম্পাদক সুকুমার রক্ষীত। তিনি বলেন, "ভোট দিতে যাওয়ার আগে দয়া করে মনে রাখবেন, কোনও রাজনৈতিক দলই সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক ও নিরঙ্কুশ করতে চায় না। তারা আইনি ও বেআইনি পথে সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করে । পুরকর আইনের পরিবর্তন করে বাড়িওয়ালাদের ঘাড়ে বোঝা চাপানো হয়েছে । বাম আমলে যা শুরু হয়েছিল, তৃণমূল আমলে সেই একই প্রথা হুবহু অনুসরণ করা হচ্ছে।"

তাঁর মতে, বর্তমান কর ব্যবস্থা প্রোগ্রেসিভ নয়, রিগ্রেসিভ ও একপেশে। বিজেপি শাসিত রাজ্যেও এই একই ধরনের কাণ্ড হচ্ছে। বহিরাগতরাও এসে বিধবাদের সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছে । কলকাতা জুড়েও চলছে একই তান্ডব। পুলিশ ও পুরপ্রশাসন তাদের ন্যায্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। আদালতগুলিতে দীর্ঘসূত্রতা বিচার পাওয়ার অন্তরায়। সব সরকারই হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাড়ার হার পরিবর্তন করতেও আপত্তি সবার। বস্তাপচা রেন্ট কন্ট্রোল ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রেখে বাড়িওয়ালাদের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে ৷

তাঁর আরও বক্তব্য, পুলিশ-প্রোমোটার-সিন্ডিকেট- রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশের জন্য প্রশাসনিক স্তরে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। প্রতিবাদ স্বরূপ কলকাতা বাড়িওয়ালা সমিতির পক্ষ থেকে নোটা চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য সমস্ত নাগরিকের কাছে বিশেষ করে বাড়ির মালিকদের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে ৷

অতীতে ভোট বয়কট থেকে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

সংগঠনটি বয়স প্রায় 38 বছর। 1992 সালে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রার্থী দিয়েছিল তারা। তিনিটি ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই সংগঠনের প্রার্থীরা। 7, 84 এবং 85 নম্বর ওয়ার্ডে। কমবেশি প্রত্যেকেই 500-র কাছাকাছি ভোট পেয়ে ছিলেন। তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত ভোট বয়কটের ডাক দেয় তারা ৷ তবে এবার বয়কট নয় বরং ভোটে অংশ নিয়ে প্রতিবাদে সরব হতেই নোটায় ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত। সৎংগঠেনের দাবি, কলকাতায় তাদের সদস্য সংখ্যা কমবেশি 10 হাজার। রাজ্যে সবমিলিয়ে 50 হাজারের কাছাকাছি সদস্য আছেন ৷

তৃণমূল নেতা ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, "নোটায় ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। কলাকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই ধরনের বহু সমস্যার আইনি সমস্যা সমাধান করেছেন। পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন আবাসন বা কোনও বাণিজ্যিক ভবন তৈরির সময় প্রোমোটার এবং বাড়িওয়ালা উভয়ের স্বার্থই যাতে রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করেছে আমাদের সরকার ৷ নোটায় ভোট দেওয়া মানে সেসব কাজ অস্বীকার করা।"

বাম কাউন্সিলর মধুছন্দ দেব জানিয়েছেন, কারও ব্যক্তিগত সমস্যায় আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না ৷ কিন্তু কোথাও আইনি কোনও সমস্যা হলে তাদের কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে সেই পরামর্শ আমরা বরাবর দিয়ে এসেছি। নোটায় ভোট দেওয়া কারণ হিসেবে আমার মনে হয় তারা মনস্থির করে উঠতে পারছেন না, কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন জানাবেন।

TAGGED:

BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
CALCUTTA HOUSE OWNERS ASSOCIATION
নোটায় ভোটের আবেদন
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.