শুভেন্দু'র রক্ষাকবচ প্রত্যাহার, সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
শুভেন্দুকে আদালতের সম্মতি ছাড়া গ্রেফতার করা যাবে না, রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ৷ এই রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : October 24, 2025 at 1:10 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ প্রত্যাহার করে নিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তবে তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের দায়ের করা মোট 20টি এফআইআরের মধ্যে 15টি খারিজ করে দিয়েছে আদালত ৷ বাকি পাঁচটি মামলার তদন্ত হবে এবং রাজ্য পুলিশ ও সিবিআই সিট গঠন করবে ৷
2020 সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপি-তে যোগ দেন শুভেন্দু ৷ তাঁর অভিযোগ এর পর থেকেই তাঁকে হেনস্তা করতে এফআইআর দায়ের করে রাজ্য পুলিশ ৷ 2018 সালে তাঁর এক নিরাপত্তারক্ষীর হত্যার ঘটনা-সহ মোট পাঁচটি মামলায় এফআইআর দায়ের করে পুলিশ ৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক ৷
মামলার প্রেক্ষাপট
2021 সালের 6 সেপ্টেম্বর বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বঙ্গ বিজেপি-র অন্য়তম শীর্ষ নেতা শুভেন্দুকে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন ৷ তিনি নির্দেশে জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর করলে সেই মামলায় আদালতের অনুমতি ছাড়া তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না ৷ সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় রাজ্য সরকার ৷ সেখানে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ বহাল রাখে বেঞ্চ ৷ এরপর এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিল রাজ্য ৷ কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের উপর হস্তক্ষেপ করতে সুপ্রিম কোর্ট রাজি হয়নি ৷ রাজ্যকে কলকাতা হাইকোর্টে ফের আবেদন করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত ৷
শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সিট গঠন করে তদন্ত
দীর্ঘদিন ধরে এই মামলাটির শুনানি চলছিল বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে ৷ শুক্রবার এই শুনানিতে বিচারপতি নির্দেশে জানান, মানিকতলা থানায় বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে 2021 সালে দায়ের হওয়া মামলাতে সিবিআই ও রাজ্যপুলিশের যৌথ নেতৃত্বে তদন্ত হবে ৷ তদন্তের নেতৃত্বে থাকবেন এসপি পদমর্যাদার দু'জন আধিকারিক এবং রাজ্য পুলিশের ও সিবিআইয়ের সর্বোচ্চ মোট পাঁচজন করে তদন্তকারী আধিকারিক থাকতে পারবেন ৷ বাকি চারটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে যথাযথ আবেদন না-করায় সেগুলোর বিষয়ে নতুন করে আবেদন করতে নির্দেশ বিচারপতির ৷