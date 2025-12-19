হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন কেন করানো হচ্ছে না ? জানুয়ারিতে মামলা শুনবে হাইকোর্ট

হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন কেন করানো হচ্ছে না ? জানুয়ারিতে মামলা শুনবে হাইকোর্ট
শেষ বার হাওড়া পুরসভার নির্বাচন হয়েছিল 2013 সালে ৷ এরপর আর কোনও ভোট হয়নি ৷ এনিয়ে জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে ৷
Published : December 19, 2025 at 1:35 PM IST
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এক দশক পেরিয়ে গিয়েছে ৷ হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন হয়নি ৷ এই বিষয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জানান, আগামী 27 জানুয়ারি বেলা দু'টোয় হাওড়া পুরসভার নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার শুনানি করা হবে ৷
শেষবার হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন হয়েছিল 2013 সালের নভেম্বরে ৷ এরপর 12 বছর কেটে গিয়েছে ৷ কিন্তু নতুন করে কোনও নির্বাচন হয়নি ৷ শেষ মেয়র ছিলেন ডাঃ রথীন চক্রবর্তী ৷ তিনি 2013 থেকে 2018 সাল পর্যন্ত মেয়রের দায়িত্ব সামলেছেন ৷ পুরবোর্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও নির্বাচন না-হওয়ার এই মামলার শুনানি করবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
আবেদনকারীর বক্তব্য, 2018 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন থমকে রয়েছে ৷ রাজ্যের শাসকদল নির্বাচন না-করে নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধি বসিয়ে রেখেছে ৷ ফলে নাগরিকরা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৷ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে না রাজ্য ৷ নিয়ম অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে নির্বাচন করতে হয় ।
এদিকে ইতিমধ্যে পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে ৷ তবু রাজ্য কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না ৷ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার নির্বাচনের দিন ঘোষণা না করা পর্যন্ত, এই ব্যাপারে কমিশন কিছু করতে পারে না ৷ কমিশনের কোনও ভূমিকা নেই ৷ এই মামলা নিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালত মনে করছে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাই বিস্তারিত শুনানির প্রয়োজন ৷ আগামী 27 জানুয়ারি বেলা দু'টোয় আদালত এই মামলার শুনানি করবে ৷
উল্লেখ্য, হাওড়া পুরনিগমে দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন করা হচ্ছে না ৷ অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে গত 24 নভেম্বর আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ৷ 2021 সালে নির্বাচন করানোর দাবিতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানান আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ৷
আইনজীবীর অভিযোগ, 2018 সাল থেকে হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন না করিয়ে রাজ্যের শাসকদল প্রশাসক বসিয়ে রেখেছে ৷ ফলে বছরের পর বছর জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে হাওড়ার বাসিন্দারা ৷ আবেদন বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷