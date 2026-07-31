একুশে জুলাই অতিরিক্ত ভিড়ে আদালত অবমাননা ! কালীঘাট তৃণমূলকে সতর্ক করল হাইকোর্ট
কালীঘাট তৃণমূলকে 21 জুলাই বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে সভা করার অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আদালতে রিপোর্ট দিল রাজ্য সরকার ৷
Published : July 31, 2026 at 1:45 PM IST
কলকাতা, 31 জুলাই: ভবিষ্যতের জন্য কালীঘাট তৃণমূলকে সতর্ক করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ শুক্রবার কালীঘাট শিবিরের বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে 21 জুলাই শহিদ দিবসের সভা করা নিয়ে আদালতে রিপোর্ট দেয় শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ওইদিন আদালতের নির্দেশ যথাযথ ভাবে মানা হয়নি ৷ শর্ত দেওয়ার পরেও সেদিন দু'টি রাস্তা অবরুদ্ধ করা হয় ৷ আদালত যে পরিমাণ লোক নিয়ে (2হাজার 500) সভা করার কথা বলেছিল তার থেকে অনেক বেশি লোক হয়েছিল ৷
এমতাবস্থায় এদিন কালীঘাট শিবিরকে সতর্ক করল আদালত ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশে উল্লেখ করেছেন, এরপর আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হলে আদালত বিষয়টিকে গুরুতর হিসেবে দেখবে ৷
দীর্ঘদিন ধরে 21 জুলাই দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসছে তৃণমূল ৷ ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে মঞ্চ বেঁধে শহিদ দিবস পালন করা হত এতদিন ৷ কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর এবছর কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ওই জায়গায় বিএনএস 163 ধারা জারি করা হয় ৷ শেষে কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে শহিদ দিবস পালনের অনুমতি পায় ৷
গত 15 জুলাই বিচারপতি নির্দেশে জানিয়েছিলেন, 31 জুলাই যুগ্ম কমিশনারকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে আদালতের নির্দেশ পালন করা হয়েছিল কি না ৷ এদিন সেই মামলার শুনানিতে কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষে আইনজীবী জানান, "আদালতের নির্দেশ মতো পরে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ রাত ন'টার মধ্যে জায়গা খালি করে দেওয়া হয়েছিল ৷"
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র এদিন শুনানিতে 30 জুলাইয়ের জয়েন্ট কমিশনারের স্বাক্ষর করা একটি রিপোর্ট দেন আদালতে ৷ রাজ্যের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, "পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল সেদিন ৷ কোনও রকম বাধা ছাড়াই সভা সম্পন্ন করেছেন সংগঠকরা ৷ কিন্তু কালীঘাট তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা ক্যাথিড্রাল রোডের দুই দিকই ব্লক করে রেখেছিলেন ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল ক্যাথিড্রাল রোডের একটা দিক খোলা রাখতে, যাতে যানবাহন চলাচলের কোনও অসুবিধা না হয় ৷" বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রিপোর্ট দেখার পর নির্দেশে জানিয়েছেন, নির্দেশ মান্য না-করায় আদালত তাদের সতর্ক করছে ৷ ভবিষ্যতে আবারও একইরকম আচরণ করলে আদালত পদক্ষেপ করবে ৷