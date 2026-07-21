গড়িয়াহাট রোড-সেতুর নিচের অংশ দখলমুক্ত করতে কী পরিকল্পনা, জানতে চাইল হাইকোর্ট

গড়িয়াহাট রোড-সেতুর নিচের অংশ দখলমুক্ত করতে কী পরিকল্পনা, জানতে চাইল হাইকোর্ট
মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় কলকাতা পুরনিগম ও পুলিশের কাছে ছ’সপ্তাহের মধ্যে উত্তর চেয়েছেন ৷
Published : July 21, 2026 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: গড়িয়াহাট রোডে বেআইনি গাড়ি পার্কিং, অবৈধ ব্যানার হোর্ডিং, হকার ও সেতুর নিচের বেআইনি দখলদার সরাতে কলকাতা পুরনিগম ও পুলিশ কী পরিকল্পনা করেছে, তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ।ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চ আগামী ছ'সপ্তাহের মধ্যে কর্পোরেশন ও পুলিশ কী পদক্ষেপ করছে, তা আদালতে জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন ।
কলকাতা পুরনিগমের পক্ষ থেকে এদিন আদালতে জানানো হয়, ফুটপাত দখল মুক্ত করতে, বেআইনি পার্কিং রুখতে পুরনিগম ও প্রশাসন তৎপর ৷ কিন্তু প্রশাসন পদক্ষেপ করতে গেলেই বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে উঠছে ।
কর্পোরেশনের আইনজীবী আদালতে আরও জানান, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে চায় প্রশাসন, কারও প্রাণহানি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রয়েছে প্রশাসনের । পাশাপাশি, কলকাতার বিভিন্ন সেতুর ভগ্নদশা। নিচের মাটি নরম হয়ে গিয়েছে । সেই জন্য যাঁরা তার নিচে রয়েছে, তাঁদের সরাতে হবে । তাঁদের বাঁচানোই লক্ষ্য । পাশাপাশি পথচারীদের হাঁটার অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে । হকাররা স্ট্রিট ভেন্ডার্স অ্যাক্টের অজুহাত দিয়ে ফুটপাতে স্থায়ী নির্মাণ বানাতে পারে না ।
উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে বিশেষত রাজ্যের পুর এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত করার আর্জি জানিয়ে একটি সংগঠন মামলা দায়ের করেছিল । সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাতা হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে ।
এদিন সংগঠনের পক্ষে আইনজীবী জয়ন্ত মিত্র ও রতন কাকরানিয়া ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে বলেন, ‘‘পুর এলাকার ফুটপাত যততত্র হকাররা দখল করে নিচ্ছেন । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী খালি রাস্তা দিয়ে হাঁটাও নাগরিকের অধিকার । কিন্তু কলকাতার গড়িয়াহাট রোড দিয়ে হাঁটাই যায় না । যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং থাকায় অন্যান্য গাড়িও চলাচল করতে পারে না । যেকোনও ভাবে প্রশাসনের এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন । প্রশাসনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত । ফ্লাইওভারের নিচের জায়গা বেআইনি দখলদারদের দখলে চলে গিয়েছে ।’’
রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘রাস্তার দুই তৃতীয়াংশ খালি রাখতেই হয় পথচারীদের জন্য । হাঁটার অধিকারও মৌলিক অধিকার, বলেছে সুপ্রিম কোর্ট । পাশাপাশি বেআইনি দখলদারদের বক্তব্য না শুনেই প্রয়োজনে তাঁদেরকে সরানো যায় ।’’
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘গণসচেতনতা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় । জনগণ নেতাদের উপর ডিম ছুঁড়ছে । রাজ্য বলছে এটা ঠিক নয় । আবেদনকারীরাও বলছে ঠিক নয় । দু’জনেরই একই বক্তব্য । কিন্তু, সাধারণ জনতাকে কীভাবে রোখা সম্ভব ? শুধু রিপোর্ট চেয়ে কিছু হবে না । গণসচেতনতা প্রয়োজন ।’’