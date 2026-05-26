তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের রক্ষাকবচ তুলে নিল কলকাতা হাইকোর্ট
ভোট শেষে ফলাফল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ তাই ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গিরের রক্ষকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করল না হাইকোর্ট ৷
Published : May 26, 2026 at 4:44 PM IST
কলকাতা, 26 মে: ফলতা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত রবিবার ৷ মঙ্গলবার ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ তুলে নিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ গত 18 মে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জাহাঙ্গির খানকে 26 মে পর্যন্ত রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন ৷
এদিন বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের গ্রীষ্ম অবকাশকালীন বেঞ্চ নতুন করে আর তাঁর রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ায়নি ৷ মামলাটি ফের রেগুলার বেঞ্চে শুনানি করা হবে বলে নির্দেশে জানিয়েছেন বিচারপতি ৷ ফলতা থানার আইসি এদিন আদালতে জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করেন ৷
ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম কোর্টেও এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়েছিলেন ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ৷ তাঁর নামে সব মিলিয়ে সাতটি এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই সমস্ত মামলাই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, যার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ৷ এই প্রেক্ষিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক-ঘনিষ্ঠ নেতার রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷
উল্লেখ্য এর আগে গত 18 মে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জাহাঙ্গির খানকে সুরক্ষাকবচ দিয়েছিলেন ৷ 21 মে ফলতা কেন্দ্রে যে পুনর্নির্বাচন ছিল, সেখানে তিনি তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন ৷ পরে অবশ্য জাহাঙ্গির নিজেই নির্বাচনে লড়াই থেকে সরে আসেন ৷ কিন্তু ইভিএম-এ তাঁর নাম ছিল ৷
এদিনের শুনানি
রাজ্যের পক্ষে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল (এএজি) রাজদীপ মজুমদার জানান, আজই অন্য একটি বেঞ্চে (বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চে) একটি মামলা ছিল ৷ কিন্তু সেখানে কেউ হাজির হননি ৷ বিচারপতি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছেন এবং মামলাটি ফের রেগুলার বেঞ্চে শুনানির জন্য রেখেছেন ৷
বিচারপতি পার্থ সারথি সেন জাহাঙ্গিরের পক্ষের আইনজীবী কিশোর দত্তের কাছে জানতে চান, আপনারা এখন কি চাইছেন আদালতের কাছে ?
আইনজীবী জানান, অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের সময় বাড়ানো হোক ৷ মামলাকারীর বক্তব্য শোনা হোক ৷ কারণ শেষ নির্দেশে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছিলেন, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর একাধিক মামলা দায়ের হয় জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে ৷
বিচারপতি পার্থ সারথি সেন: কিন্তু কীসের ভিত্তিতে আপনি অন্তর্বর্তী আদেশ চাইছেন ? রাজ্য যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে মামলাকারীর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ রয়েছে ৷ ফলে এটা যেহেতু গ্রীষ্ম অবকাশকালীন বেঞ্চ, তাই জাহাঙ্গির খানকে আদালত সুযোগ দিতে পারে, এই মামলা প্রত্যাহার করে ফের রেগুলার বেঞ্চে মামলা দায়ের করার ৷ না-হলে আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেবে ৷
আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, তাঁরা মামলা প্রত্যাহার করতে চাননি ৷
রাজ্যের এএজি রাজদীপ মজুমদার বলেন, "জাহাঙ্গির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন বলেই তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু নির্বাচনের একেবারে শেষ মুহূর্তে তিনি ঘোষণা করেন, তিনি তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে লড়াই করবেন না ৷ এর আগে তাঁকে একাধিকবার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকলেও তিনি তাতে সাড়া দেননি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে যতগুলি এফআইআর দায়ের হয়েছে, তাতে সবগুলিতে তাঁর নাম রয়েছে অভিযুক্ত হিসাবে ৷"