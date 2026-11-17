34 বছর পর ফের ফাঁসির সাজা ! 5 বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ-খুনে নিম্ন আদালতের রায় বহাল হাইকোর্টে
Gurap rape and murder case: 1992 সালে হেতাল পারেখ হত্যা মামলার পর প্রায় 34 বছর বাদে ফের কোনও মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট।
Published : November 17, 2026 at 3:34 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: শিশু নির্যাতন ও খুনের মতো অপরাধে কঠোর অবস্থান কলকাতা হাইকোর্টের । হুগলির গুড়াপে পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় নিম্ন আদালতের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রাখল উচ্চ আদালত । বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, শিশুটির উপর যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে তাকে খুন করা হয়েছিল, তাতে অভিযুক্তের সর্বোচ্চ সাজাই প্রাপ্য । সেই যুক্তিতেই নিম্ন আদালতের ফাঁসির নির্দেশে সিলমোহর দিয়েছে হাইকোর্ট ।
একই সঙ্গে নির্যাতিতার পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের অঙ্কও বাড়িয়েছে আদালত । আগে মৃত শিশুকন্যার পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু সেই নির্দেশ এখনও কার্যকর না হওয়ায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে 15 লক্ষ টাকা করার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ । অর্থাৎ, পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিতেও গুরুত্ব দিয়েছে আদালত ।
2024 সালে হুগলির গুড়াপে ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা । পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয় । ঘটনার নৃশংসতা এবং মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শেষে 2025 সালের জানুয়ারি মাসে জেলা আদালত অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায় । সেই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিযুক্ত । নিম্ন আদালতের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হয় উচ্চ আদালতে । দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া ও নথিপত্র পর্যালোচনার পর শেষ পর্যন্ত জেলা আদালতের রায়ই বহাল রাখল হাইকোর্ট ।
মামলায় রাজ্য সরকারের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে নিযুক্ত আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "মেয়েটিকে অভিযুক্তর বাড়ির কাঠ রাখা ঘরের ভিতর থেকে খুঁজে পাওয়া যায় । পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় ধর্ষণের পর দেওয়ালে ঠুকে ঠুকে তাকে মারা হয়েছিল । যা থেকে স্পষ্ট, কতটা নৃশংসতার শিকার হয়েছিল মাত্র পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যা । যে কারণে হাইকোর্ট অনুধাবন করেছে, এই ধরনের অপরাধীর নিজেকে সংশোধন করার আর সুযোগ নেই । অভিযুক্তর বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে । যে কারণে আদালত, সর্বোচ্চ সাজাই বহাল রেখেছে ।"
তবে হাইকোর্টের এই নির্দেশের পরেও আইনি প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বাকি রয়েছে । আইন অনুযায়ী, অভিযুক্তের হাতে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার সুযোগ রয়েছে । সেই জন্য আপাতত তিন মাস সময় পাবেন তিনি । ফলে শীর্ষ আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করা হলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের উপর নির্ভর করবে মামলার চূড়ান্ত পরিণতি ।
উল্লেখযোগ্য বিষয়, প্রায় 34 বছর পর ফের কোনও মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট । এর আগে 1992 সালে কলকাতার বহুচর্চিত হেতাল পারেখ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছিল উচ্চ আদালত । দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ফের একটি শিশু ধর্ষণ ও খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ বহাল থাকায় আইনি মহলে মামলাটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ।
শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থার অবস্থান কী, গুড়াপের এই মামলার রায়ে তা আরও একবার সামনে এল । একদিকে অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড বহাল অন্যদিকে নির্যাতিতার পরিবারের ক্ষতিপূরণ বাড়িয়ে 15 লক্ষ টাকা করার নির্দেশ, দুই সিদ্ধান্তেই মামলাটি নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে । তবে সুপ্রিম কোর্টে আপিলের সম্ভাবনা থাকায় আইনি লড়াইয়ের শেষ অধ্যায় এখনও বাকি ।