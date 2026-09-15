বাগবাজার দুর্গাপুজোয় কমিটি গঠনে জট কাটল, নিম্ন আদালতের নির্দেশই বহাল হাইকোর্টে

বাগবাজার দুর্গাপুজোয় কমিটি গঠনে জট কাটল, নিম্ন আদালতের নির্দেশই বহাল হাইকোর্টে
Bagbazar Sarbojanin Durga Puja 2026: বাগবাজারের দুর্গাপুজো কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও সমস্যা রইল না ৷ কলকাতা হাইকোর্ট এই প্রক্রিয়া সঠিক বলে জানিয়েছে ৷
Published : September 15, 2026 at 4:12 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: শহরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজো নিয়ে তৈরি হওয়া জট আগেই কেটেছিল ৷ এবার পুজো কমিটির গঠন প্রক্রিয়ার ঘিরে থাকা সমস্যারও সমাধান হল ৷ মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট কমিটি গঠন নিয়ে কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টের দেওয়া নির্দেশই বহাল রেখেছে ৷
বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের নির্দেশ, বাগবাজারের পুজো কমিটির গঠন প্রক্রিয়া সঠিক ৷ তিনি মামলার আবেদনকারী রবিশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অন্যান্যদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ৷ সিটি সিভিল কোর্টের নির্দেশে যে পদ্ধতিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাকে মান্যতা দিয়েছে আদালত ৷ তাই এবারের দুর্গাপুজো হওয়া নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তা আর রইল না ৷
এর আগে 2022 সালেও একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ সেবার পুজোর 28 দিন আগে সমস্যার সমাধান হয় এবং শেষমেশ বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপুজোও হয় ৷ আর ঠিক এক মাস বাদেই দুর্গাপুজো ৷ তাই বাগাবাজার কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া হাইকোর্টে পাশ হয়ে যাওয়ায় এবার পুজোর প্রস্তুতি শুরু হবে বলেই আশা করা যাচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, বাগবাজার পুজো কমিটি এবং ক্লাব পরিচালন কমিটির জন্য 14 সদস্যের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের প্রয়োজন ৷ ভোটাভুটির পর দেখা যায় 12 জন ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে চারজনের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা একই ৷ পাশাপাশি সম্পাদক দুই প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা একই (টাই) হয় । এরপরেই নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হয় এক পক্ষ ৷ সিটি সিভিল কোর্ট নির্দেশ দেয়, 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাস্টিং ভোটের মাধ্যমে এই কমিটি গঠন করতে হবে ৷
নিম্ন আদালতের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানান ক্লাব সদস্য রবিশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অন্যান্যরা । তাঁদের দাবি ছিল, নিম্ন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী যেভাবে কাস্টিং ভোট করা হয়েছে সেই প্রক্রিয়া সঠিক নয়, সেই প্রক্রিয়াকে খারিজ করুক আদালত ৷ কিন্তু এদিন বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া সঠিক বলে নির্দেশ দিয়েছেন ৷