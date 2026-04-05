ট্রাইব্যুনালের প্রথম নির্দেশ, ফের ভোটার তালিকাভুক্ত ফরাক্কার কংগ্রেস প্রার্থী মহতাব শেখের নাম
SIR-এ তালিকা থেকে বাদ পড়া নামের নিষ্পত্তিতে ট্রাইব্যুনাল গঠন হয়েছে ৷ সেই ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে সোমে মনোনয়ন জমা দেবেন কংগ্রেস প্রার্থী মহতাব শেখ ৷
Published : April 5, 2026 at 5:09 PM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ফরাক্কার কংগ্রেস প্রার্থী মহতাব শেখের নামের দ্রুত নিষ্পত্তি করল এসআইআর ট্রাইব্যুনাল ৷ কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ এদিন নথিপত্র বিবেচনা করে মহতাব শেখকে বৈধ ভোটার হিসাবে গণ্য করেন ৷ রবিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে বৈধ ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷
শুধু তাই নয়, তাঁর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানিয়েছেন, ট্রাইব্যুনাল প্রার্থীর আধার কার্ড বিবেচনা করে এই রায় দিয়েছেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ট্রাইব্যুনাল ৷ তিনি বলেন, "গত 28 মার্চ হঠাৎ ফরাক্কার কংগ্রেসের প্রার্থীর নাম ডিলিট তালিকাভুক্ত হয়ে যায় ৷ প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টে এবং পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হই ৷ আজ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রাক্তন বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ট্রাইব্যুনাল প্রথম ফরাক্কার কংগ্রেসের প্রার্থী মহতাব শেখের মামলাটির নিষ্পত্তি করল ৷ দেশের শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, আগামী 6 তারিখ মধ্যাহ্নের মধ্যে এই বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে ৷ তার আগে আজই মহতাব শেখ-সহ তাঁর পরিবারের সবার নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ট্রাইব্যুনাম চার পাতার একটি নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আরও খুশির বিষয় তিনি মহতাব শেখের আধার কার্ডকে বিবেচনা করে এই রায় দিয়েছেন ৷ তাই এই জয় মহতাব শেখের জয়, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের কাছে ভোটার ও আধার কার্ড ছাড়া আর কোনও নথি নেই ৷ তাঁদের নাম ডিলিট হয়ে গিয়েছে ৷ তাই এই জয় তাঁদেরও ৷"
উল্লেখ্য, আগামিকাল প্রথম দফা অর্থাৎ 23 এপ্রিলের বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৷ তাই স্বস্তিতে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মহতাব শেখ ৷ কংগ্রেস প্রার্থী হওয়ার সত্ত্বেও তাঁর নাম ভোটার তালিকায় না-থাকায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহতাব ৷ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল তাঁকে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাতে নির্দেশ দেন ৷
এরপর গত শুক্রবার মহতাব শেখের আইনজীবীরা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন ৷ তখন প্রধান বিচারপতি জানান, যেহেতু শীর্ষ আদালত এই বিষয়ে শুনানি করছে এবং এর জন্য 19টি আপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে, তাই মহতাব শেখকে সুপ্রিম কোর্টেই আবেদন জানাতে হবে ৷" এই অবস্থায় গতকাল তাঁরা শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হন ৷
রায়ের পর মহতাবের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, "প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিপুল পাঞ্চলির বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছিল, 6 এপ্রিলের আগেই তাঁর নামের নিষ্পত্তি করতে হবে ট্রাইব্যুনালকে ৷ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন, মহতাব শেখের তো পাসপোর্ট রয়েছে ! পাশাপাশি, তাঁর নিজের নাম 2002 সালের তালিকায় ছিল ৷ তাঁর বাবা-মা-সহ পরিবারে সকলের নাম তালিকাভুক্ত ৷ শুধু কিছু নামের বানানের তারতম্যের কারণে তাঁর নাম ডিলিট হয়ে গিয়েছে ৷ 6 এপ্রিলের আগেই বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চকে তাঁর নামের নিষ্পত্তি করতে হবে, যাতে তিনি প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা করতে পারেন ৷"