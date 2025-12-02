32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় বুধে রায় ঘোষণা হাইকোর্টের, চাকরি বাঁচবে তো !

32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় বুধে রায় ঘোষণা হাইকোর্টের, চাকরি বাঁচবে তো !
প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিলের যে রায় ঘোষণা করেছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ বুধবার সেই মামলার রায় ঘোষণা ৷
Published : December 2, 2025 at 8:39 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় আগামিকাল দুপুর 2টোয় রায় ঘোষণা করবে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়েছে ৷ দীর্ঘ শুনানি শেষে বেঞ্চ মামলার রায় ঘোষণা করবে ৷
গত 12 নভেম্বর এই মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিল দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷ 2016 সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষায় এর আগে 26 হাজার চাকরি বাতিল করেছিল কলকাতা হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্ট।
তারপরই 2016 সালের এই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে একাধিক অভিযোগ ওঠে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রাথমিকের মোট 32 হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ যদিও পরে তৎকালীন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে ফের পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ পরে সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে মামলা ফেরত আসে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই মামলারই রায় ঘোষণা হতে চলেছে আগামিকাল ৷
প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানিতে অনিয়মের দাবিকে কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷ 2016 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় কোনও দুর্নীতি হয়নি বলে আদালতে দাবি করেছে রাজ্যের এজি কিশোর দত্ত ৷
বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে এজি দাবি করেছেন, "এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির এই নিয়োগে কোনও ভূমিকাই ছিল না ৷ শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজ ছাড়া তারা কোনও ভূমিকা পালন করেনি ৷ প্রয়োজনে রাজ্য সমস্ত নথি আদালতে এনে দেবে ৷" তিনি এই অভিযোগগুলিকে কাল্পনিক বলে উল্লেখ করেন ৷
মামলাকারী পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে বলেন, "সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে উল্লেখ করেছে, বিকাশ ভবনে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং মানিক ভট্টাচার্যের কার্যালয় থেকে 324 জনের যে তালিকা সিবিআই উদ্ধার করেছে, তা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত ৷ পাশাপাশি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোম্পানির অন্যতম কর্মচারী সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছে, বেআইনি নিয়োগ বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যোগসাজশ ছিল ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 15 কোটি টাকা তুলে দেওয়ার জন্য দাবি করেছিলেন ৷"
এমনকী তাঁরা আদালতে জানান, মেধাতালিকায় অন্তর্ভুক্তদের নম্বরের বিভাজনে দেখা গিয়েছে, কম নম্বর প্রাপ্ত পেয়েও অনেকে চাকরি পেয়েছেন ৷ সিবিআই রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, 2016 সালের এই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগেও আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে ৷ আইনজীবীরা পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া করার দাবি জানান ৷ তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিলে তার প্রভাব পড়বে সমাজে ৷ যদিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল মামলাকারীদের অধিকাংশ বক্তব্য কাল্পনিক বলে দাবি করেছেন ৷
গোড়ার কথা
2023 সালের 12 মে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 36 হাজার কর্তব্যরত প্রাথমিক শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ পরে তা কমে 32 হাজার হয় ৷ 2014 সালের টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে 2016 সালে প্রায় 42 হাজার 942 জন শিক্ষক নিয়োগ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ এদিকে নিয়োগে একাধিক ত্রুটি রয়েছে দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রিয়ঙ্কা নস্কর নামে এক প্রার্থী-সহ প্রায় 140 জন ৷
মামলাকারীদের অভিযোগ, এই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে অ্যাপটিটিউড টেস্ট করা হয়নি ৷ প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ সংরক্ষণের তালিকা মেনে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ৷ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ওই বছর 15 মে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ তখন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই চাকরি বাতিলে স্থগিতাদেশ দেয় ৷ সেই তখন থেকে শুনানি চলছে ৷ এবার মামলার শুনানিতে বড় পর্যবেক্ষণ আদালতের ৷