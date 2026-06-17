ঋতব্রত নাকি শোভনদেব; বিরোধী দলনেতা কে ? বিধানসভার অধিবেশন শুরুর দিনই ফয়সালা আদালতের

ঋতব্রত নাকি শোভনদেব; বিরোধী দলনেতা কে ? বিধানসভার অধিবেশন শুরুর দিনই ফয়সালা আদালতের
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা থাকতে পারবেন ? আগামিকাল রায় ঘোষণা করবেন কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এদিকে বৃহস্পতিবারই বিধানসভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৷
Published : June 17, 2026 at 7:12 PM IST
কলকাতা, 17 জুন: রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের আমলে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে আগামিকাল, বৃহস্পতিবার ৷ আর এদিনই তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার মামলায় রায় ঘোষণা করবে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
গত 13 মে তৃণমূলের তরফে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, দলের 80 জন বিধায়কের সমর্থন-সহ তৃণমূলের পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । তা সত্ত্বেও তাঁকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেয়নি বিধানসভার সচিবালয় । অষ্টাদশ বিধানসভা গঠন এবং প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার পরও কেন তাঁকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হল না, তা জানতে তথ্য জানার অধিকার আইন বা আরটিআই করেন বালিগঞ্জ বিধানসভার প্রবীণ বিধায়ক ৷
পাশাপাশি ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতার মর্যাদা দেওয়ার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন শোভনদেব ৷ গত কয়েকদিন ধরে চলা এই মামলার শুনানি শেষ হল বুধবার ৷ এদিন রায়দান স্থগিত রাখলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ বৃহস্পতিবার সকালে রায় ঘোষণা করবেন তিনি ৷
অধ্যক্ষের ভূমিকায় বিচারপতির প্রশ্ন
মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুকে একাধিক বার প্রশ্ন করেছেন, কেন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার প্রস্তাব পাওয়ার পরেও অপেক্ষা করলেন ? এবং শেষমেশ 3 জুন কেন বিরোধী দলনেতা ও চিফ হুইপ নিযুক্ত করলেন ?
জবাবে বিধানসভার অধ্যক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁর কাছে 13 মে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার যে চিঠি এসেছিল, তাতে বিজয়ী বিধায়কদের কবে বৈঠক হয়েছিল এবং মিটিং রেজল্যুশন হয়েছিল কি না, তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় তিনি অপেক্ষা করেছিলেন ৷ পাশাপাশি দুজন বিধায়ক অভিযোগ করেন তাঁদের সই জাল করা হয়েছে ৷
কিন্তু 3 জুন বিধানসভার বিরোধী রাজনৈতিক দলের 80 জন বিধায়কের মধ্যে থেকে 56 জন সশরীরে হাজির হয়ে বিরোধী দলনেতা ও চিফ হুইপ নিযুক্ত করার বিষয়ে প্রস্তাব দেন ৷ তাই ওই দিন অধ্যক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ৷
তৃণমূলের পাল্টা প্রশ্ন
অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, "ঋতব্রত এবং অন্যরা কে ? তাঁরা কি পার্টির প্রেসিডেন্ট নাকি সেক্রেটারি ? বিরোধী দলনেতা কে ঠিক করবেন- ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কে সিদ্ধান্ত নেবেন ?" আপাতত আগামিকাল আদালত কী রায় দেয়, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সবপক্ষ ৷