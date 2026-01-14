হাইকোর্টে ধাক্কা শুভেন্দুর, নবান্নের সামনে ধর্না নয়; সাফ জানাল আদালত

হাইকোর্টে ধাক্কা শুভেন্দুর, নবান্নের সামনে ধর্না নয়; সাফ জানাল আদালত
নবান্নের সামনে ধর্নার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ আগামিকাল সকালে রায় দেবে আদালত ৷
Published : January 14, 2026 at 2:39 PM IST
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সংস্থার দফতরে ইডি'র তল্লাশি অভিযানে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে নবান্নের সামনে ধর্না দিতে চান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর এই আবেদনের মামলায় বুধবার কোনও নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট ৷
নবান্ন বাসস্ট্যান্ড অথবা মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডে এই ধর্নায় অনুমতি দেবে আদালত, জানিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷ এই দু'টি জায়গার মধ্যে একটি জায়গা বেছে নিয়ে আদালতকে জানাতে হবে ৷ তারপর আগামিকাল সকালে লিখিত নির্দেশ দেবেন বিচারপতি ৷
আদালতে সওয়াল-জবাব
আগামী 16 জানুয়ারি 15-16 জন বিধায়ককে নিয়ে নবান্নের সামনে ধর্না কর্মসূচি করতে চান বিরোধী দলনেতা ৷ এদিনের শুনানিতে বিরোধী দলনেতার আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "16 জানুয়ারি 15-16 জন বিধায়ককে নিয়ে নবান্নের সামনে ধর্না কর্মসূচি করতে চান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ 9 জানুয়ারি রাজ্যের শাসকদলকে যদি 24 ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ কলকাতায় বৃহৎ মিছিলের অনুমতি দিতে পারে পুলিশ, তাহলে এই 15 জনের ধর্নাতে বাধা দিতে পারে না ৷
গত পরশুদিন পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হলে, পুলিশ জানায় নবান্নের সামনে জায়গা ছোট অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷ নবান্নের পরিবর্তে মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডের সামনে ধর্না কর্মসূচি করা যায় ৷ পাশাপাশি নবান্নের সামনে বিএনএস 163 জারি থাকে ৷"
আইনজীবী আরও জানান, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, ধর্না যে কোনও নাগরিকের মৌলিক অধিকার ৷ সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না ৷ 2023 সালে রাজভবনের সামনে শাসক দলকে টানা পাঁচদিন ধর্না করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু বিরোধী দলনেতাকে সিআরপিসি 144 ধারার অজুহাতে পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি ৷ কিন্তু পরে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হলে আদালত সেই অনুমতি দেয় ৷ ফলে নবান্নের সামনে বিএনএস 163 ধারা লাগু একটা অজুহাত ৷ পুলিশ আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ/বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে ৷ কিন্তু ধর্না বা র্যালি বন্ধ করতে পারে না ৷"
রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, "একজনের ব্যক্তিগত স্বার্থে ধর্না করা বা সাধারণ মানুষের স্বার্থে ধর্না করা একটা বিষয়৷ আর কোনও এজেন্সির (ইডির) জন্য ধর্না করতে অনুমতি চাওয়া এক নয় ৷ ইডি একটি স্বাধীন সংস্থা ৷ আইনজীবীদের স্বার্থে ডাক্তাররা যেমন ধর্নার অনুমতি চাইতে পারে না ৷ এখানেও একইভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিধায়ক/সাংসদরা সেই অনুমতি চাইতে পারেন না ৷ একটা রাজনৈতিক দলে (বিজেপি)র সদস্যরা এভাবে ধর্নার অনুমতি চাইতে পারেন না ৷"
বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ: নবান্নের সামনে ধর্নার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷ আদালতও চাইছে, মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডে ধর্না করা হোক । নবান্নের সামনে বিশেষ SOP (standard operating procedure) রয়েছে ৷ ফলে সেখানে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷
আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য: আমরা আদালতকে তথ্যপ্রমাণ এবং আদালতের একইরকম আদেশ দেখাতে চাই ৷ নবান্নের সামনে ধর্নায় কোনও সমস্যা হওয়ার কথাই না ৷ শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি বিধায়করা একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য মানেই তাঁরা ধর্না করতে পারবেন না, এটা আইনসঙ্গত যুক্তি নয় ৷
মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডে 200 জন ধর্না করতে পারে, বঙ্কিম সেতুতে 500 জন আর সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডের কাছে 5 হাজার লোক ধর্না করতে পারে ৷ আমাদের শুধুমাত্র 15 জন বিরোধী দলের বিধায়ক এই ধর্না করতে চান ৷ যাঁরা সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত ৷ রাজ্যে শাসকদল যেভাবে বেআইনি কাজ করছে, তার বিরুদ্ধে এই ধর্না ৷ মাইক ব্যবহার করা হবে না ৷ স্বল্প সময়ের জন্য হলেও সেই অনুমতি দেওয়া হোক ৷
বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ: নবান্ন বাসট্যান্ডের সামনে অথবা মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডের মধ্যে কোনও একটি জায়গা বেছে নিন ৷ কোন জায়গায় করতে চান, তা আদালতকে জানাতে হবে ৷ আগামিকাল সকালে নির্দেশ দেবে আদালত ৷
শুভেন্দুর ধর্না কেন ?
গত 8 জানুয়ারি সকালে কয়লা পাচার মামলায় ইডির আধিকারিকরা আইপ্যাকের ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় ৷ আইপ্যাক তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা ৷ এই অভিযান শুরুর পর সকাল 11টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছন ৷ প্রতীকের বাড়ি থেকে সবুজ ফাইল, হার্ড ডিস্ক ও ল্যাপটপ হাতে বেরিয়ে আসেন ৷ এরপর ইডি আধিকারিকরা আইপ্যাকের সল্টলেকের দফতরে তল্লাশি চালালে সেখানেও পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইডির এই তল্লাশি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ইডি এই তল্লাশির অজুহাতে দলের গুরুত্বপূর্ণ গোপন ও নির্বাচন কৌশলের নথি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল ৷ তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ৷
এর প্রতিবাদে গত 9 জানুয়ারি সকালে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসের সামনে তৃণমূল সাংসদরা বিক্ষোভ দেখান ৷ তাঁরা সেখানে ধর্না দেন ৷ পরে পুলিশ তাঁদের টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় ৷ এর পাল্টা জবাবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নবান্নের সামনে ধর্না দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ৷ পুলিশের অনুমতি না-মেলায় শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক ।