অভিষেককে সিআইডির নোটিশ, আজও হল না মামলার শুনানি
বিচারপতি জানান, বুধবার মামলার শুনানি সম্ভব নয় ৷ আগামিকাল শুনানি করা যায় কি না তা তিনি দেখবেন ৷
Published : June 10, 2026 at 12:49 PM IST
কলকাতা, 10 জুন: তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া সিআইডির নোটিশ সংক্রান্ত মামলায় জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানিয়ে ফের হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ । এই বিষয়ে বিচারপতি কৌশিক চন্দ জানিয়েছেন, আজ, বুধবার শুনানি সম্ভব নয় ৷ আগামিকাল বৃহস্পতিবার শুনানি করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করবেন।
আজ কেন শুনানি করা সম্ভব হল না তার কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছে, সরকার পক্ষের আইনজীবীরা কেউ বেশিরভাগ মামলায় থাকছেন না । এই পরিস্থিতিতে আগে রাজ্যকে নোটিশ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি । সেই প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি করার চেষ্টা করবেন ৷
বিষয়টি নিয়ে অভিষেকের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলা করেছিলাম । সময়ের অভাবে শুনানি হয়নি । বিচারপতি 10 জুন শুনানির নির্দেশ দিয়েছিলেন । কিন্তু তার আগে রীতিমতো হেনস্তা করা হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে । জরুরি ভিত্তিতে শুনানি হোক । কিন্তু আজকে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বিচারপতি চন্দ ।"
এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন অভিষেক ৷ তার মাঝে মঙ্গলবার তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে তল্লাশি চালায় সিআইডি ৷ অন্যদিকে, এদিনই সাংসদের হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল ভবানী ভবনে ৷ পাঁচটায় ডেডলাইন শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই ফের সিআইডিকে চিঠি দিয়ে হাজিরার জন্য সময় চেয়ে নেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, "এখন কলকাতার বাইরে আছি, হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি । তাই ভবানীভবনে যেতে পারছি না ৷"
বঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মনোনয়ন করাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী বিধায়কদের সই জাল করার অভিযোগে বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহার অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভার সচিবালয় কলকাতা পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করেছিল ৷ পরবর্তীতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ঘটনার তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেন । দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে পরবর্তী সময়ে ওই বিধায়কদের তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয় ।
সেই ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার নোটিশ পাঠিয়েছে সিআইডি । কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি । হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন যাতে তাঁকে হেনস্থা করা না হয় ৷ পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়া থেকে সুরক্ষা চেয়েও আবেদন জানিয়েছেন । সেই মামলার শুনানিই বারবার বিলম্বিত হচ্ছে ৷
অন্যদিকে, সই জালিয়াতি মামলায় ইতিমধ্যেই সিআইডি'র তরফে একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করা হয়েছে ৷ নেতৃত্বে ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিক-সহ দুই সাব-ইন্সপেক্টর । তদন্তকারীদের দাবি, বিধানসভার নথিতে স্বাক্ষর সংক্রান্ত একাধিক অসঙ্গতি সামনে এসেছে এবং সেই সূত্র ধরেই তদন্ত এগোচ্ছে । ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । তদন্তকারীরা নথি, সাক্ষ্য এবং ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখছেন । এই মামলায় অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ জরুরি বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷