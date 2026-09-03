নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য, অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা

নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য, অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা
একাধিকবার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে নিয়ে অসম্মানজক মন্তব্য় করেছেন স্বঘোষিত রাজা অনন্ত মহারাজ ৷ তাঁকে গ্রেফতারির দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হলেন মামলাকারী ৷
Published : September 3, 2026 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বারবার কুরুচিকর মন্তব্য, কুৎসিত আক্রমণ, অপমান ও অবমাননার পরও নগেন রায় ওরফে অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের-সহ একাধিক দাবি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে তদন্তের আবেদনও জানানো হয়েছে ৷
এই মামলার আইনজীবী সায়ন দত্ত বলেন, "অনন্ত মহারাজ নেতাজিকে নিয়ে একাধিক বার কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন ৷ গত 29 জুলাই মামলাকারী অর্ণব পাল চৌধুরী তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট স্ট্রিট সংসদ মার্গ পুলিশ স্টেশনে, এসপি কোচবিহার ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেছিলেন ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ কোনও তদন্ত হয়নি ৷ সেই জন্য কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের-সহ অন্যান্য আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷"
উল্লেখ্য, বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ কিছুদিন আগে বলেন, "নেতাজি দেশের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরেছিল কি না ? তাহলে সে দেশদ্রোহী তো ? দেশ স্বাধীন করেছে ৷ ...কেউ বলে শিরায় শিরায় নেতাজি ! নেতাজি তোমার কোথায় আছে DNA টেস্ট করা হবে ৷ নেতাজি একজন ওয়ার ক্রিমিনাল ৷"
সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের বিধায়ক ও মন্ত্রীরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হন ৷ গত 13 অগস্ট রাজ্য সরকার তাঁকে দেওয়া বঙ্গভূষণ সম্মান কেড়ে নেয় ৷ এরপর, চাপের মুখে সুর নরম করেন অনন্ত মহারাজ ৷
সোশাল মিডিয়ায় তিনি বলেন, "নেতাজি সম্পর্কে আমার অনিচ্ছাকৃত কিছু বক্তব্য়ের জন্য কেউ যদি মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে থাকেন, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ৷" অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার পুলিশ ৷ গত 7 অগস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা গোপাল দে'র অভিযোগের ভিত্তিতে এই এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 196 ধারায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানো, 299 ধারায় ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত এবং 353 ধারায় গুজব ছড়িয়ে অশান্তি পাকানোর চেষ্টার অভিযোগে রুজু হয়েছে মামলা ৷
নেতাজিকে নিয়ে বিরূপ পোস্টের জেরে অনন্ত মহারাজ ঘনিষ্ঠ দুই গ্রেটার নেতাকে গ্রেফতার করেছে কোচবিহার কোতয়ালি থানার পুলিশ ৷ ধৃতরা পিন্টু রায় ও কৃষ্ণ কার্জী ৷ কোতয়ালি থানার পানিশালা এলাকায় থাকেন কৃষ্ণ কার্জীর । অন্যদিকে পিন্টু রায়ের বাড়ি তুফানগঞ্জ মহকুমার বক্সিরহাট থানার নলঙ্গীবাড়ি গ্রামে । কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, পিন্টু রায় ও কৃষ্ণ কার্জীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷