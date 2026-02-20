বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় NIA-কে কেস ডায়েরি দিচ্ছে না পুলিশ, হাইকোর্টে অভিযোগ

বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় NIA-কে কেস ডায়েরি দিচ্ছে না পুলিশ, হাইকোর্টে অভিযোগ
মুর্শিদাবাদে বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনার তদন্তে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ ৷ অভিযোগ, এই মামলার তদন্তে তাদের সাহায্য করছে না পুলিশ ৷
Published : February 20, 2026 at 1:35 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) ৷ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় তদন্ত করছে এনআইএ ৷ এই মামলায় কেস ডায়েরি তাদের হাতে হস্তান্তর করছে না রাজ্য পুলিশ ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে অভিযোগ জানালেন এনআইএ-র আইনজীবী ৷
প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের সঙ্গে বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে শুনানি করবে ৷ কারণ এর আগে এই বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়েছিল ৷ তাই 24 ফেব্রুয়ারি শুনানি হবে ৷
গতকাল বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া 36 জনের মধ্যে 31 জনকে ফের সশরীরে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালত ৷ বিচারকের নির্দেশ, 26 ফেব্রুয়ারির মধ্যে মুর্শিদাবাদ পুলিশকে এনআইএ-এর হাতে মামলার কেস ডায়েরি তুলে দিতে হবে ৷ পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার ও তদন্তকারী আধিকারিককেও রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷
এনআইএ-র তরফে গতকাল এনআইএ-র বিশেষ আদালতে জানানো হয়, পুলিশ সহযোগিতা না-করলে তারাই ধৃত 31 জনকে বহরমপুর থেকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করবে ৷ কিন্তু পুলিশের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে বিচারক জানিয়েছেন, পুলিশকেই ওদের হাজির করাতে হবে আদালতে ৷ পাশাপাশি তিনি আরও জানান, সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট তাদের দেওয়া নির্দেশে কোথাও এটা উল্লেখ করেনি যে, এনআইএ-কে কেস ডায়েরি হস্তান্তর করা যাবে না ৷ এই মামলায় রাজ্য পুলিশের কড়া সমালোচনা করেছেন বিচারক ৷
গত 16 জানুয়ারি ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ৷ এই ঘটনায় এফআইআর করে 36 জনকে গ্রেফতার করে বেলডাঙা থানার পুলিশ ৷
গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টকে তদন্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ বেঞ্চের নির্দেশ, এনআইএকে পরবর্তী শুনানিতে হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট দিতে হবে । পাশাপাশি বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় ইউএপিএ-র মতো কঠোর ধারা আদৌ প্রয়োগ করা যায় কি না, তাও খতিয়ে দেখবে হাইকোর্ট, নির্দেশ দেশের শীর্ষ আদালতের ৷
এর পরদিন ধৃতদের মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আনা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয় ৷ সেদিন ধৃতদের ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজির করা সম্ভব হয়নি ৷ তখন এনআইএ আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তদের ভার্চুয়াল শুনানি হয় ৷