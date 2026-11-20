'কী তদন্ত হচ্ছে পুলিশ তাঁকে সব জানাবে ?', টুলুর আবেদনে আদালতে প্রশ্ন রাজ্যের
Tulu Mondal Case High Court: বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের দু'টি আবেদনের প্রাথমিক শুনানি হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ এদিন রাজ্য সময় চেয়ে নিয়েছে ৷
Published : November 20, 2026 at 2:51 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের দু'টি আবেদনেরই শুনানি পিছিয়ে গেল ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রক্ষাকবচ নিয়ে দেশে ফিরলেও টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে লুকআউট সার্কুলার জারি করা হয় এবং এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷
দেশের শীর্ষ আদালত তাঁকে 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচ দিয়েছে, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে তাকে গ্রেফতার করা যাবে না বা কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ ৷
গতকালই কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার এবং দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদন জানান বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু ৷ সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রক্ষাকবচ নিয়ে গত সোমবার দেশে ফিরেছেন তিনি ৷ দেশে ফিরেই জরুরিভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু, যাতে এর মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ না-করা হয় ।
শুক্রবার টুলু মণ্ডলের দায়ের করা দু'টি আলাদা আলাদা আবেদনের শুনানি হয় বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ও বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চে ৷ দুই বেঞ্চেই রাজ্য সময় চেয়ে নিয়েছে এবং আগামী বৃহস্পতিবার, 26 নভেম্বর দু'টি মামলারই শুনানি হবে ৷
এদিকে, এর আগে দু'দুবার রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেও একবার জেলা আদালত ও আরেকবার কলকাতা হাইকোর্ট টুলু মণ্ডলের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷
বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে, লুকআউট সার্কুলার জারি করা হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে জানতে চান মহম্মদ নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল ৷ শুনানির শুরুতেই রাজ্যের আইনজীবী এ ব্যাপারে কটাক্ষ করে বলেন, "তাঁর বিরুদ্ধে কী তদন্ত হচ্ছে, না হচ্ছে পুলিশ তাঁকে সবকিছু জানাবে ?"
রাজ্যের আইনজীবীদের কাছে এই বিষয়ে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চাইলে সরকারি কৌঁসুলিরা জানান, আগামী বৃহস্পতিবার নাজিবুদ্দিনের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত যা কিছু তদন্ত হয়েছে, সব মুখবন্ধ খামে তাঁরা আদালতে পেশ করবেন ৷
অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর খারিজের অন্য মামলাতেও শুনানির জন্য বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চে রাজ্যের তরফে সময় চেয়ে নেওয়া হয়েছে ৷ এই আবেদনরও শুনানি করা হবে আগামী বৃহস্পতিবার ৷
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো গত সোমবার 17 নভেম্বর দেশে ফিরেছেন বীরভূমের কুখ্যাত পাথর মাফিয়া টুলু ৷ দেশের শীর্ষ আদালত তাঁকে তিন সপ্তাহের রক্ষাকবচ দিয়েছে ৷ দেশে ফিরতেই তাঁকে ভবানী ভবনে তলব করেছে পুলিশ ৷ নিউটাউনে একটি গাড়ি থেকে পাঁচ কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পুলিশ ৷ কারণ, ওই টাকার উৎস হিসাবে বীরভূমের পাথর খাদানের টাকা বলে জানতে পেরেছে পুলিশ ৷ সে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে তাকে ডাকা হয়েছে ৷
বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পঞ্চাশ কোটিরও বেশি নগদ টাকা এবং 15 কেজির বেশি সোনার বাট উদ্ধার করা হয়েছি । তার আগেই 23 মে তিনি দুবাই পালিয়ে গিয়েছেন বলে দাবি, পুলিশের ৷