মেয়ো রোডেই ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন নিয়ে হাইকোর্টে ঋতব্রতরা

মেয়ো রোডেই ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন নিয়ে হাইকোর্টে ঋতব্রতরা
28 অগস্ট তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের উদযাপন নিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি ঋতব্রতরাও আদালতের দ্বারস্থ হল ৷
Published : August 19, 2026 at 6:37 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করার অনুমতি চেয়ে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূল ৷ সোমবারই কালীঘাট তৃণমূল 28 অগস্ট ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ৷ যদিও এই প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠী একই জায়গায় সভা করার অনুমতি চেয়েছে ৷
28 অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ প্রতি বছর কলকাতায় গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে তৃণমূল ৷ এতদিন যেহেতু রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসেরই সরকার ছিল, তাই এই সভার আয়োজনে পুলিশি অনুমতি সংক্রান্ত জটিলতা প্রকাশ্যে আসেনি ৷
বুধবার কলকাতার মেয়ো রোডে, গান্ধি মূর্তির সামনে সভা ও প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের অনুমতি চেয়ে এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে আইনজীবী শ্রীজীব চক্রবর্তী ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, মামলা দায়ের করার পরেই সিদ্ধান্ত নেবে আদালত ৷
উল্লেখ্য কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই একই আবেদন জানিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসেই মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ সেই মামলার আগামিকাল শুনানি হতে পারে ৷ স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠেছে, 21 জুলাই শহিদ দিবস পালন করার মতো এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের ক্ষেত্রেও কি দু'টি পৃথক জায়গায় আলাদা আলাদা করে ব্যবস্থা হবে ?
প্রতি বছর দু'টি বড় সভা করে তৃণমূল- 21 জুলাই 28 অগস্ট ৷ বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে দুই গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে ৷ মমতা-পন্থী ও ঋতব্রত-পন্থী দুই শিবিরই শহিদ দিবস পালনে আদালতের দ্বারস্থ হয় ৷ কলকাতার দু'টি ভিন্ন জায়গায় নিজের নিজের মতো করে একুশে জুলাই শহিদ দিবস উদযাপন করেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার 28 জুলাই নিয়ে দুই শিবির আদালতে আবেদন জানিয়েছে ৷
গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পর কিছুটা অস্বস্তিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী ৷ কারণ ডিভিশন বেঞ্চ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী দলনেতার পদ অস্থায়ী বলে নির্দেশ দিয়েছে ৷ তাঁকে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করায় অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোসের সিদ্ধান্তে আইনি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, সেই প্রশ্নগুলি সিঙ্গল বেঞ্চকে সমাধান করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসে আপাতত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার গোষ্ঠীর জোর বাড়লো বলা যায়।