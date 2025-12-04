চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য, শুনানি পিছল আদালতে

চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য, শুনানি পিছল আদালতে
চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর পোস্টিং সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চ তাঁকে আরজি কর হাসপাতালে পোস্টিং দিতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
Published : December 4, 2025 at 7:58 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর পোস্টিং বিতর্ক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য ৷ তাই চিকিৎসক কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার যে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, সেই মামলার শুনানি পিছিয়ে দিল আদালত ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানান, সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় কী হয় দেখার পর আগামী 8 ডিসেম্বর তিনি এই আবেদনের শুনানি করবেন ৷
চলতি বছরের 27 মে চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোকে রায়গঞ্জ হাসপাতালে বদলি করে স্বাস্থ্য দফতর ৷ কিন্তু অনিকেত মাহাতোর দাবি, তাঁর র্যাঙ্ক অনুযায়ী আরজি কর হাসপাতালের অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগে পোস্টিং হওয়ার কথা ৷ কিন্তু সেখানে না দিয়ে তাঁকে রায়গঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ একই অভিযোগ ছিল আরও দুই চিকিৎসকের- ডাক্তার আসফাকুল্লা নাইয়া ও ডাক্তার দেবাশিস হালদারের ৷
তাঁরা ইতিমধ্যে তাঁদের পোস্টিংয়ের জায়গায় কাজে যোগদান করেছেন ৷ কিন্তু চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো রায়গঞ্জে কাজে যোগদান করেননি ৷ তিনি স্বাস্থ্য দফতরের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷
গত 24 সেপ্টেম্বর বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু স্বাস্থ্য দফতরের বদলির নির্দেশ খারিজ করে দেন ৷ তিনি ডাঃ অনিকেত মাহাতোকে অবিলম্বে আরজি কর হাসপাতালে যোগদান করতে নির্দেশ দেন ৷ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ, যথাযথ পদ্ধতি (এসওপি) মেনে চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোকে বদলি করা হয়নি ৷ এই যুক্তিতে অনিকেত মাহাতোকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে পোস্টিং দেওয়া সংক্রান্ত স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ খারিজ করেছে আদালত ৷ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশ, অবিলম্বে অনিকেত মাহাতোকে আরজি কর হাসপাতালেই পোস্টিং দিতে হবে ৷
এদিকে সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে দু'দিন পরে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য ৷ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চও অনিকেত মাহাতোকে আরজি হাসপাতালেই যোগদান করতে নির্দেশ দেন ৷ কিন্তু রাজ্য সরকার এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের করেছে ৷ এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশমতো আরজি করে পোস্টিং পাননি চিকিৎসক ৷ এই অবস্থায় রাজ্যের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছেন চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো ৷ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এজলাসে এদিন সেই মামলার শুনানি ছিল ৷
এর আগে ডিভিশন বেঞ্চ রায় ঘোষণার দিন জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, "যেদিন এই বদলির নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়, সেদিনই আমরা স্বাস্থ্য সচিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 871 জনের মধ্যে শুধু 2 জনকে কেন বদলি করা হচ্ছে ৷ কীসের ভিত্তিতে এই বদলি ? আমাদের মনে হচ্ছে, এখানে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে ৷ সেদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, আমরা রাজ্য প্রশাসন ৷ যা মনে করব সেটাই করতে পারি ৷"
জুনিয়র চিকিৎসক আরও বলেন, "চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের আইনি লড়াইয়ে আসা ৷ বিচারপতি তাঁর রায়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের দাবিকে মান্যতা দিয়েছেন ৷ তিনিও প্রশ্ন করেছেন, 871 জনের মধ্যে এই দু'জনকে কেন সরানো হল ? এর নিয়ম বা উদ্দেশ্য কী ? রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল থেকে শুরু অন্য আইনজীবীরা এর কোনও যথাযথ কারণ দর্শাতে পারেননি ৷"