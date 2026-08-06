নতুন আটজন বিচারপতি পাচ্ছে কলকাতা হাইকোর্ট
সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশ করা নয়জন বিচারপতির মধ্যে থেকে আটজনের নামে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক ৷
Published : August 6, 2026 at 2:49 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: নতুন আটজন বিচারপতি পেতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্ট । চলতি বছরের 11 এবং 12 মে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম মোট নয়জন বিচারপতির নাম সুপারিশ করেছিল । হাইকোর্ট সূত্রে খবর, তাঁদের মধ্যে থেকে আটজনের নামে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক ৷ যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি । তবে বৃহস্পতিবার সকালে হবু বিচারপতিরা কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলে জানা যাচ্ছে ।
কলকাতা হাইকোর্টে নতুন যে আটজন বিচারপতি আসতে চলেছেন তাঁরা হলেন, আর্যক দত্ত, অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপকুমার দে, পার্থপ্রতিম রায়, সুদীপ দেব, অনুজ সিং, অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায় ও রিশাদ মেদোরা । এঁরা প্রত্যেকেই কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী পেশায় নিযুক্ত ছিলেন । যে নয়জনের নাম হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আইনজীবী ইন্দ্রনীল রায় ছাড়া বাকি সবার সুপারিশে কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়পত্র দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি পদের সংখ্যা 72 হলেও, বর্তমানে সেখানে মাত্র 41 জন বিচারপতি রয়েছেন । নতুন আটজন বিচারপতি নিযুক্ত হলে সেই সংখ্যাটা হবে 49 ।
কলকাতা হাইকোর্টের দুই সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়ি ও আন্দামান সার্কিট বেঞ্চের নিরিখে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা অত্যন্ত কম বলেই মনে করেন আইনজীবীরা । তাঁদের মতে, বিচারপতির অভাবের কারণেই বকেয়া বহু মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না । তবে নতুন আটজন বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায়, সেই সমস্যা অনেকটাই দূর হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷