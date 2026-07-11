ভিআইপি রোডের দু'ধারে জলাশয় বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণ, জেলাশাসককে তলব আদালতের

ভিআইপি রোডের দু'ধারে জলাশয় বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণ, জেলাশাসককে তলব আদালতের
শহরের অন্য়তম গুরুত্বপূর্ণ ভিআইপি রোডের দু'ধারে বেআইনি নির্মাণ করা হয়েছে ৷ এই অভিযোগের রিপোর্ট চেয়েছিল আদালত ৷ কিন্তু দায়সারা রিপোর্ট দেন জেলাশাসক ৷
Published : July 11, 2026 at 1:39 PM IST
কলকাতা, 10 জুলাই: ভিআইপি রোডের দু'ধারে বেআইনি জবরদখল নিয়ে হাইকোর্টকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, তা দায়সারা বলে পর্যবেক্ষণ আদালতের ৷ তাই উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসককে এবার আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে রিপোর্ট প্রদান করতে নির্দেশ দিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
উল্টোডাঙা পর্যন্ত ভিআইপি রোডের দু'ধারে বেআইনি নির্মাণ ও জবরদখলের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ চেয়ে অর্ধেন্দু নাগ নামে এক ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন ৷ সেই মামলায় এর আগে একাধিক বার রিপোর্ট তলব করেছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷ এদিন ফের মামলাটির শুনানিতে দেখা যায় গ্রুপ-ডি কর্মীকে দিয়ে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে আদালতে ৷
এতেই ক্ষুব্ধ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই নির্দেশ অমান্য করছেন ৷ তাই সশরীরে আসতে হবে হলফনামা ও রিপোর্ট নিয়ে ।" 23 জুলাই সকাল সাড়ে দশটায় জেলাশাসককে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
মামলাকারী অর্ধেন্দু নাগের বক্তব্য, "রাস্তার ধারে জবরদখল করে পার্কিং প্লেস ও বিয়েবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে ৷" 2022 সালে তিনি এই অভিযোগ নিয়ে মামলা করেন ৷ রাস্তার ধারের নয়ানজুলি (জলাশয়) বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণ করা হয়েছে ৷ বেআইনি নির্মাণ সরিয়ে খালকে মুক্ত করতে হবে ৷ ওই বছর জেলাশাসক জবরদখলের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছিলেন ৷ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সেই সময় নির্দেশ দেন, কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার রিপোর্ট দিতে হবে ৷ এরপর জেলাশাসক বদলেছে বহুবার, কিন্তু রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়নি ৷
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলেন, "জেলাশাসককে আসতে বলুন, তিনি কি নিজেকে ডিভিশন বেঞ্চের চেয়েও বড় মনে করেন ? গ্রুপ ডি স্টাফ ফাইল করছেন রিপোর্ট ?"
মামলাকারীর আইনজীবী রবীন্দ্র নারায়ণ দত্ত জানান, কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তার রিপোর্ট তিনবার চাওয়া হয়েছে ৷ তাও রিপোর্ট স্পষ্ট আকারে দেননি ৷ আদালত শেষ নির্দেশে সতর্ক করে জানায় এবার রিপোর্ট ঠিক ভাবে না-দিলে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হবে ৷ তারপরেও তিনি মানেননি ৷
তখন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই নির্দেশ অমান্য করছেন ৷ তাই হলফনামা ও রিপোর্ট নিয়ে সশরীরে আসতে হবে ৷"
বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, "প্রধান বিচারপতিকে অসম্মান করছেন ৷ আপনি এত ব্যস্ত ?" ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেবেন না, 23 জুলাই শুরুতেই সকাল সাড়ে দশটায় হাজির হতে হবে ৷"
মামলাকারীর আইনজীবী রবীন্দ্রনারায়ণ দত্ত জানান, এবছর চারবার 20 ফেব্রুয়ারি, 1 এপ্রিল, 11 মে, 15 জুন- রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ গত 15 জুন বিরক্ত বেঞ্চ জানায় রিপোর্ট না-দিলে জেলাশাসককে ডেকে পাঠাবে আদালত ৷ তারপরেও রিপোর্ট আসেনি ৷