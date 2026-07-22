স্থগিতাদেশ সত্ত্বেও বাড়ি ভাঙার সিদ্ধান্ত, ভাটপাড়া পুরসভার প্রশাসক ও থানার ওসিকে হাইকোর্টে তলব

স্থগিতাদেশ সত্ত্বেও বাড়ি ভাঙার সিদ্ধান্ত, ভাটপাড়া পুরসভার প্রশাসক ও থানার ওসিকে হাইকোর্টে তলব
বাড়ি ভাঙার সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল আদালত ৷ সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভাঙচুর অব্যাহত রাখায় ভাটপাড়া পুরসভার প্রশাসক ও থানার ওসিকে হাইকোর্টে সশরীরে তলব ৷
Published : July 22, 2026 at 6:11 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: বাড়ি ভাঙা উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ পাশাপাশি এই সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন ৷ এরপরেও ভাটপাড়া পুরসভা বাড়ি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় চরম ক্ষুব্ধ আদালত ৷
বুধবার বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী নির্দেশ দিয়েছেন আগামিকাল বৃহস্পতিবার বেলা দুটোয় ভাটপাড়া পুরসভার প্রশাসক এবং ভাটপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জকে কলকাতা হাইকোর্টে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে ৷ হাজির হয়ে আদালতকে জানাতে হবে, কেন ভাঙার কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন ৷ এর সঙ্গে বিচারপতির নির্দেশ, আবেদনকারীর নিরাপত্তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে ভাটপাড়া থানার ওসিকে ৷ এদিন পুরসভার এই সিদ্ধান্ত আদালত অবমাননার সামিল বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী ৷
আবেদনকারী জিতেন্দ্র কুমার রাউত ভাটপাড়ার বাসিন্দা ৷ তাঁর বাসস্থান সংলগ্ন একটি জুটমিলের তরফে অভিযোগ করা হয়, জুটমিলের জমির উপর আবেদনকারী বাসস্থান তৈরি করেছেন যা বেআইনি ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভাটপাড়া পুরসভা ওই সম্পত্তি ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয় ৷ এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন জিতেন্দ্র কুমার রাউত ৷
এদিন আদালত শুরুতেই আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী সপ্তাংশু বসু আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানান ৷ বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী সমস্ত নথি পর্যবেক্ষণ করে জানান, এই মামলার বিস্তারিত শুনানি প্রয়োজন ৷ সেই জন্য 4 অগস্ট পর্যন্ত বাড়িতে ভাঙচুর করার উপর স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে ৷
আদালতের এই স্থগিতাদেশ সত্ত্বেও বাড়ি ভাঙা অব্যাহত রাখে পুরসভা এবং পুলিশ ৷ বাধ্য হয়ে ফের বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারীর আইনজীবী ৷ বিচারপতি বেলা আড়াইটের সময় পুর প্রশাসককে ভার্চুয়ালি হাজির হতে নির্দেশ দেন ৷
প্রশাসক আদালতে জানান, তিনি মাত্র আধ ঘণ্টা আগে আদালতের নির্দেশ সম্পর্কে জেনেছেন ৷ বিচারপতি বলেন, "মামলা শুনানির সময় পুরসভার আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন ৷ ফলে পুরসভা আদালতের নির্দেশ আগেই জানা উচিত ৷" প্রশাসকের এই উত্তরে সন্তুষ্ট না-হয়ে আদালত বৃহস্পতিবার বেলা 2টোর সময় থানার অফিসার ইনচার্জ এবং প্রশাসককে সশরীরে তলব করেছে ৷
এদিন ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে বাড়ি ভাঙার বিষয়টি আদালতের নজরে আনেন আবেদনকারীর আইনজীবী ৷ ক্ষুব্ধ বিচারপতি এদিনই বেলা চারটের সময় ভাটপাড়া থানার ওসিকে ভার্চুয়াল হাজিরার নির্দেশ দেন ৷ কিন্তু তাঁর বক্তব্যে বিচারপতি সন্তুষ্ট হননি ৷ তাই বৃহস্পতিবার ওসিকেও হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ তাঁর আরও নির্দেশ, যেহেতু ওই জায়গাটা আবেদনকারীর বাসস্থান এবং তাঁর অর্ধেক অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাই ওসিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে হবে, যাতে আবেদনকারী কোনও সমস্য়ায় না পড়েন ৷