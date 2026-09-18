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ডোমকল পুরসভার নির্বাচন নিয়ে হলফনামা তলব হাইকোর্টের

Cal HC on Domkal Municipal Election: 2022 সালে নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ শেষেও নির্বাচন হয়নি ডোমকল পুরসভায় ৷ এবার সেই নির্বাচন নিয়ে হলফনামা চাইল হাইকোর্ট ৷

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 9:45 AM IST

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কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: ডোমকল পুরসভার নির্বাচন কেন করা হচ্ছে না জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট । দ্রুত নির্বাচন করানোর দাবিতে সিপিআইএম নেতার দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলায় (PIL) বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে । প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগে এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ।

ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান এই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছেন । মামলায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পুরসভার সর্বশেষ নির্বাচন 2017 সালে হয়েছিল এবং নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ 2022 সালে শেষ হয়ে গিয়েছে । এরপর আর কোনও নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি ৷ বর্তমানে পুরসভায় নিযুক্ত প্রশাসকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ।

আদালত নির্বাচন কমিশন-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে পরবর্তী শুনানির দিন হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে । 14 অক্টোবর বুধবার ফের এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।

মামলাকারী সিপিআইএম বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান কলকাতা হাইকোর্টে এসে বলেন, "পুরসভা শুধু রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল বা আলো-পরিচ্ছন্নতার পরিষেবা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান নয়; এটি স্থানীয় মানুষের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র । সংবিধানের 243-ইউ এবং 243-জেডএ অনুচ্ছেদে পুরসভার মেয়াদ ও নির্বাচন সম্পর্কে যে সাংবিধানিক কাঠামো রয়েছে ৷ দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়ায় তার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে ।"

মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বছরের পর বছর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জায়গায় প্রশাসকের মাধ্যমে পুরসভা চালানো হলে স্থানীয় স্বশাসনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় । তাই দ্রুত ডোমকল পুরসভায় নির্বাচন করা হোক ৷

এদিকে পুজোর পর পুর নির্বাচন হতে পারে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভায় ৷ ইতিমধ্যেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে বিজেপি ৷ দলের হয়ে কে কোথায় দায়িত্ব সামলাবেন তাও ঠিক হয়ে গিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ডোমকল পুরসভায় নির্বাচনের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সিপিএম বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান ৷ তাতেই সব পক্ষের হলফনামা চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷

TAGGED:

DOMKAL MUNICIPAL ELECTION
ডোমকল পুর নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্ট
ডোমকল পুর নির্বাচনের হলফনামা দাবি
CALCUTTA HIGH COURT
CAL HC ON DOMKAL MUNICIPAL POLL

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