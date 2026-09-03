প্রধানমন্ত্রীর কার্টুন 'অত্যন্ত কুরুচিকর', শ্রীলেখাকে ভর্ৎসনা করেও রক্ষাকবচ হাইকোর্টের
কলকাতার মিছিলে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের হাতে থাকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পোস্টারে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কিন্তু এখনই তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না ৷
Published : September 3, 2026 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রর হাতে থাকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আপত্তিকর পোস্টার নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ "এই ধরনের রুচিহীনতা আদালত সমর্থন করে না", মন্তব্য বিচারপতির ৷ তবে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে আপাতত কড়া পদক্ষেপ না-করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া 16টিরও বেশি অভিযোগ একত্র করে আনন্দপুর থানাকে তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রকে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি ৷ তাঁকে তলব করলে 48 ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে ৷ তিনি যদি তদন্তে সহযোগিতা না-করেন তাহলে পুলিশকে আদালতে আবেদন জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে অভিনেত্রীর অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ বাতিল করবে আদালত ৷ আপাতত 24 ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে রক্ষাকবচ দিয়েছে আদালত ৷ 14 ডিসেম্বর পুলিশকে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ ওইদিন ফের এই মামলার শুনানি ৷
এদিন শুনানিতে অভিনেত্রীর পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "যন্তর মন্তরে ছাত্র-যুবদের উপর পুলিশি নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন শ্রীলেখা মিত্র ৷ সেখানে একটি কার্টুন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ৷ সেই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের একাধিক থানায় এফআইআর দায়ের হয় ৷ এই সব এফআইআর একজায়গায় করে অভিযোগগুলি অবিলম্বে খারিজ করে দেওয়া উচিত ৷"
রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল (এএজি) রাজদীপ মজুমদার বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার শুধু ছাত্রদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সমস্ত এফআইআর প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে ৷ শ্রীলেখা মিত্রর হাতে যে ধরনের পোস্টার ছিল, সেই পোস্টারের ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে ৷ এই ক্ষেত্রে অন্তত দু'বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে ৷"
পাল্ট বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "এটা একটা কার্টুন ৷ একেবারেই ক্ষতিকর নয় ৷"
ওই কার্টুনের ছবি দেখার পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "এই ধরনের পোস্টার অত্যন্ত কুরুচিকর ৷ সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এই ধরনের রুচিহীন পোস্টার হাতে নিয়ে কেন দেখাচ্ছেন ? তবে এই অভিযোগে অভিনেত্রীকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই ৷ তিনি তদন্তে সহযোগিতা করবেন ৷ পুলিশ ডাকলে হাজিরা দিতে হবে ৷ 48 ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে ৷"
প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "শ্রীলেখা মিত্র ইতিমধ্যে আনন্দপুর থানায় হাজিরা দিয়েছেন ৷ তাহলে সেখানেই হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হোক ৷"
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাতে সম্মতি জানিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, রাজ্যের যে কোনও থানা থেকে নোটিশ পাঠিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা যাবে না ৷"
এএজি রাজদীপ মজুমদার বিচারপতিকে বলেন, "একজন মানুষের রুচি কী ধরনের সেটা দেখুন ! দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট পার্ট নিয়ে পোস্টার ৷ এই ধরনের জিনিস কোথাও না কোথাও বন্ধ হওয়া প্রয়োজন ৷"
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "এই ধরনের পোস্ট একেবারেই উচিত নয় ৷ এটা কোনও কার্টুন নয় ৷ এটা কেন করতে গেলেন ? এটা রুচিহীনতার পরিচয় ৷ ফেসবুকে বা অন্য কোথাও এই ধরনের আপত্তিকর পোস্ট উচিত নয় ৷ তিনি একজন অভিনেত্রী ৷" তখন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "কিন্তু এটা কোনও ক্রিমিনাল অফেন্স নয় ৷"
গত 20 জুলাই সর্বভারতীয় নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে যন্তর-মন্তরে ছাত্র বিক্ষোভে পুলিশ লাঠি চার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে ৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতার ধর্মতলায় প্রতিবাদ মিছিল হয় ৷ সেই মিছিলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুরুচিকর ও আপত্তিজনক পোস্টার প্রদর্শনের অভিযোগ ওঠে টলিউড অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনন্দপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ ৷ পাশাপাশি বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা এবং রাজ্যের একাধিক জেলায় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ বিজেপি শিবিরের পক্ষ থেকে শ্রীলেখা মিত্রকে দ্রুত গ্রেফতারের জোরালো দাবি জানানো হয় ৷