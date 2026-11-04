আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিন, বাংলাদেশি সন্দেহে আটক মহিলাকে এখনই পুশব্যাক নয়: হাইকোর্ট

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিন, বাংলাদেশি সন্দেহে আটক মহিলাকে এখনই পুশব্যাক নয়: হাইকোর্ট
Cooch Behar Housewife Detained as Suspected Bangladeshi: বাংলাদেশি সন্দেহে আটক মহিলা ও তাঁর দুই সন্তানকে এখনই বাংলাদেশে পুশব্যাক নয়, নির্দেশ হাইকোর্টের ।
Published : November 4, 2026 at 2:10 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: বাংলাদেশি সন্দেহে আটক এক মহিলা ও তাঁর দুই নাবালিকা মেয়েকে এখনই বাংলাদেশে পুশব্যাক করা যাবে না বলে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । স্ত্রী ও সন্তানদের যাতে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' না করা হয়, সেই আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কোচবিহারের বাসিন্দা বছর তিরিশের লেবু মিয়া।
এদিন কলকাতা হাইকোর্টের পূজা অবকাশকালীন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বাংলাদেশি নাগরিক বলে সন্দেহে আটক করা হলেও ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা যাবে না ।
আদালতের নির্দেশ, লেবু মিয়ার স্ত্রী ও তাঁর দুই নাবালিকা সন্তানকে 24 ঘণ্টার মধ্যে নিম্ন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করতে হবে । তাঁদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের এবং বিচার প্রক্রিয়া চালাতে হবে আইন মেনে । পাশাপাশি, লেবুর পরিবারকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে ।
এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন লেবুর আইনজীবী অনিন্দ্য ঘোষ আদালতে জানান, গত 21 অক্টোবর লেবুর স্ত্রী ও তাঁর দুই সন্তান কোচবিহারে চ্যাংড়াবান্ধা সীমানা দিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছিলেন । তাঁদের কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট এবং ভিসা ছিল । দম্পতির দুই শিশু সন্তান কোচবিহারের একটি হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেছে । তাদের জন্মের শংসাপত্রও রয়েছে ।
এতকিছু নথি সত্ত্বেও ইমিগ্রেশন বিভাগ তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে এবং ওইদিনই তাঁদের দিনহাটা পুরসভার 'আপন ঘর' ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । কিন্তু পরিবারের লোক এই পুরো বিষয়টি জানতে পারে সাত দিন পর 28 অক্টোবর ।
তাঁদের আইনজীবী আরও দাবি করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের না-করেই ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে । এমনকী নিম্ন আদালতেও তাঁদের পেশ করা হয়নি । এদিকে তাঁদের বারবার বাংলাদেশের পুশব্যক করার কথা জানানো হচ্ছে ।
রাজ্যের তরফে আইনজীবী জানান, লেবু মিয়ার স্ত্রী বাংলাদেশি । তিনি লেবু মিয়াকে বিবাহ করেছেন ।
বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায় রাজ্যের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, "আবেদনকারীর স্ত্রী যে পাসপোর্ট ও ভিসা আদালতে পেশ করেছেন, সেটি কি জাল ?"
রাজ্যের আইনজীবী তখন জানান, "প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে সেটি জাল । এঁরা বাংলাদেশের নাগরিক ।"
আবেদনকারীর আইনজীবী পাল্টা আদালতকে জানান, লেবুর স্ত্রী ভারতীয় । ইসলামি মতে তাঁদের বিয়ে হয়েছে এবং ম্যারেজ সার্টিফিকেট পর্যন্ত রয়েছে ।
বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য তখন রাজ্যের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, তাঁদের ডিটেনশন করে রাখা হয়েছে । কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কেন কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি ? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেননি রাজ্যের আইনজীবী ।
বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ:
- আটক লেবু মিয়ার স্ত্রী এবং তাঁর দুই সন্তানকে কোনওভাবেই বাংলাদেশে পুশব্যাক করা যাবে না ।
- 24 ঘণ্টার মধ্যে আটকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে নিম্ন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করতে হবে ।
- তাঁদের বিচার প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে ।
- এই বিষয়ে রাজ্যকে পূজা অবকাশের পর রেগুলার বেঞ্চে একটি রিপোর্ট জমা করতে হবে । ওই রিপোর্ট দেখে আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ।
গত বছরের জুনে বীরভূমের মুরারইয়ের পাইকর থানার দর্জিপাড়ার বাসিন্দা সোনালী বিবিকে দিল্লি পুলিশ অসম সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল । তাঁরা এক বছরের লড়াই শেষে এখন দেশে ফিরতে পেরেছেন ।