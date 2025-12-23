রাজ্যের মনোভাবে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট, চিংড়িঘাটায় মেট্রোর বকেয়া কাজ নিয়ে বড় নির্দেশ

রাজ্যের মনোভাবে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট, চিংড়িঘাটায় মেট্রোর বকেয়া কাজ নিয়ে বড় নির্দেশ
সব পক্ষের বৈঠকের পরও চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের বকেয়া কাজ নিয়ে জট না-কাটায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
Published : December 23, 2025 at 2:43 PM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের বকেয়া কাজ সম্পন্ন করতে কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছে, চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের বকেয়া কাজ 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন করতেই হবে ৷ 6 জানুয়ারি মধ্যে রাজ্য ও ট্রাফিক পুলিশকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাতে হবে কবে কবে রাস্তা বন্ধ করা যাবে ৷
চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের বকেয়া কাজ নিয়ে জট কাটাতে 4 সেপ্টেম্বর সব পক্ষের বৈঠক হয় ৷ ওই বৈঠকে চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের বকেয়া কাজের ব্যাপারে ঐক্যমত্য হওয়ার পরও সেটা বাস্তবায়ন করা যায়নি । এমনকি গত বুধবার 17 ডিসেম্বর ফের সব পক্ষকে বৈঠকে বসে কাজের ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিলেও তা ফলপ্রসূ না হওয়ায় মঙ্গলবার ফের ক্ষোভ প্রকাশ করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "এখন বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালের সময় ৷ এটা কোনও অজুহাত নয় । ভারতবর্ষ ফেস্টিভ্যালের দেশ । মেট্রোরেলের কাজে বৃহত্তর জনগণের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে । তা সত্ত্বেও রাজ্যের মনোভাবে আমরা সন্তুষ্ট নই । বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সেটা বাস্তাবায়ন না-হওয়ায় আমরা নির্দেশ দিতে বাধ্য হচ্ছি ।"
এর আগেও শুনানিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ । তার পরেও চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের বকেয়া কাজের জট কাটাতে রাজ্য উদ্যোগী হয়নি বলে অভিযোগ । ফলে সমাধান সূত্র অধরা থেকে যায় । আদালতের নির্দেশে গত বুধবার যৌথ বৈঠক থেকেও মেলেনি নির্দিষ্ট সময়সীমা । রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের বক্তব্য, "ফেব্রুয়ারির আগে কোনওভাবেই পিলার তৈরির কাজে অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয় । গঙ্গাসাগর উৎসব তার প্রধান কারণ ।" কিন্তু এদিন প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানান, "আমাদের দেশে একটা উৎসব শেষ হলেই আর একটা চলে আসে । ফলে উৎসবের অজুহাত দিয়ে কাজ বন্ধ রাখা যায় না ।"
এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, "ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ফেস্টিভ সিজন শুরু হয় রাজ্যে । চলে জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত । তারপর গঙ্গাসাগর মেলা রয়েছে । ফলে ওই জায়গায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করলে গোটা কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে । পাশাপাশি ওই এলাকায় প্রচুর হাসপাতাল রয়েছে । প্রতি দু'তিন মিনিট অন্তর অন্তর ওই জায়গা দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স পাশ হয় । এলাকাটা খুবই দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা । আবেদনকারী যদি আন্ডারপাস তৈরি করে দেওয়ার জন্য আরভিএনএলের কাছে আবেদন করত তাহলে তার যৌক্তিকতা ছিল ।"
তিনি আরও বলেন, "ফেব্রুয়ারির মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে কাজ করলে এই চার-পাঁচ সপ্তাহের জন্য আরভিএনএলের কোনও ক্ষতি হবে না । এছাড়াও এখনও পর্যন্ত বেলেঘাটা অঞ্চলের লোডটেস্ট সম্পন্ন হয়নি । এই মামলা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, কারণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিতে হয় । মেট্রোরেল এর আগেও অনেক প্রকল্প করেছে যেখানে রাজ্য সহযোগিতা করেছে । এই ধরনের বিষয়গুলি হচ্ছে জনগণের স্বার্থ এবং ওই অঞ্চলের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভর করে প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয় । আদালত যদি সব সময় হস্তক্ষেপ করে তাহলে প্রশাসনিক কাজ করতে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে ।"
আরভিএনএলের বক্তব্য, "রাজ্য সরকার যে ফেব্রুয়ারিতে সময় দিচ্ছে সেই সময় বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষা চালু হয়ে যাবে । ফলে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সমস্যা তৈরি হতে পারে । আমরা মাত্র তিন রাত্রি সময় চাইছি । এই কাজটা সম্পন্ন হলে নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইড মেট্রোরেল চালু হয়ে যাবে । যত বিলম্ব হবে তত খরচ বাড়বে ।"
এরপরেই সবপক্ষের কথা শুনে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বলে, "আমরা রাজ্য এবং ট্রাফিক পুলিশকে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিচ্ছি ৷ 6 জানুয়ারি 2026-এর আগে জানাতে হবে, যাতে 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজটা সম্পন্ন করা যায় ।"