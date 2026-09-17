যাদবপুর-সহ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তায় কোনও আপস নয়: হাইকোর্ট

যাদবপুর-সহ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তায় কোনও আপস নয়: হাইকোর্ট
High Court on Universities Safety and Security: বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহিরাগত অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবং অভ্যন্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷
Published : September 17, 2026 at 8:28 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর-সহ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না ৷ প্রয়োজনে রাজ্য প্রশাসন যদি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না-পারে, সেক্ষেত্রে আদালত পদক্ষেপ করবে বলে হুঁশিয়ারি দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহিরাগত ঠেকাতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷
সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগে ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এদিন রাজ্য সরকার হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানিয়েছে ৷ এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কী বক্তব্য, তা পাল্টা হলফনামা দিয়ে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী 5 অক্টোবর ফের এই মামলার শুনানি ৷
প্রধান বিচারপতির এদিনের পর্যবেক্ষণ, "এটা এমন একটা বিষয়, যেখানে কোনও পক্ষ আপত্তি করতে পারে বলে মনে করি না ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা, পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের মতো ইস্যুতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ৷ রাজ্যের কাজ ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়া ৷ সেটা নিশ্চিত করতে হবে ৷ সেখানে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না ৷ রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় যদি নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমরা পদক্ষেপ করতে বাধ্য হব ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে ৷ কোনওভাবে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হতে দেওয়া যাবে না ৷"
সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহিরাগতদের দ্বারা ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ৷ কারণ, এই সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলা আগেই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে বিচারাধীন ছিল ৷ কলকাতা হাইকোর্ট আগেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷ তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অশান্তির ঘটনা ঘটছে অবাধে ৷ সে নিয়েই আইনজীবী ফের শুনানির আর্জি জানান ৷
এদিন শুনানিতে সিনিয়র আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, আইনজীবী সৌম্য দাশগুপ্ত আদালতে জানান, এই জনস্বার্থ মামলায় (PIL) পশ্চিমবঙ্গ-জুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে সাধারণ কিছু প্রতিকার চাওয়া হয়েছে ৷ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বক্তব্য জানিয়েছে ৷
প্রধান বিচারপতি বলেন, "অত্যন্ত গুরুতর বিষয় ৷ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি এর সঙ্গে জড়িত ৷ আমরা চাই না যে কোনও পক্ষ এর বিরোধিতা করুক ৷" আদালত রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ আগামী 5 অক্টোবর এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি ৷