অভিষেককে কড়া ভর্ৎসনা হাইকোর্টের, শর্তসাপেক্ষে রক্ষাকবচ তৃণমূল সাংসদকে

বিধাননগর সাইবার থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে৷ তা খারিজের দাবিতে হাইকোর্টে মামলা করেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ৷ বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি হয়৷

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভর্ৎসনা কলকাতা হাইকোর্টের
Published : May 21, 2026 at 2:31 PM IST

কলকাতা, 21 মে: রক্ষাকবচ দিলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট৷ একটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতা হিসেবে তিনি কীভাবে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই প্রশ্নও তুলেছে আদালত৷ হাইকোর্টের আরও প্রশ্ন, যদি রাজ্যে আবার তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরত, তাহলে কী পরিস্থিতি তৈরি হতো?

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে বিধানসভা নির্বাচনের সময় উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে৷ ভোট-পর্ব মিটে যাওয়ার পর বিধাননগর সাইবার থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়৷ সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা৷

কয়েকদিন আগে এই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে৷ সেদিন আদালত ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে 21 মে অর্থাৎ আজ পর্যন্ত রক্ষাকবচ দিয়েছিল৷ তার পর এদিন আবার এই মামলার শুনানি হয়৷ সেখানে বিচারপতি অভিষেককে দেওয়া রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করেন৷ আদালতের নির্দেশ, আগামী 31 জুলাই অথবা মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই রক্ষাকবচ বজায় থাকবে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘‘আমরা আদালতের থেকে রক্ষাকবচ চেয়েছিলাম৷ কারণ, আমাদের মনে হয়েছে যে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছে৷ আদালত তাঁকে রক্ষাকবচ দিয়েছে৷ কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না৷ গ্রেফতার করা যাবে না৷ তদন্ত যেমন চলছে, তেমন চলবে৷ পুলিশের ওঁর থেকে যা যা জানার, তা জানতে পারে৷ কিন্তু নোটিশ দিলে 48 ঘণ্টার আগে দিতে হবে৷’’

আদালত সূত্রে খবর, রক্ষাকবচ দিতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আরও কিছু শর্ত আরোপ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট৷ আদালত জানিয়েছে, ইচ্ছেমতো বিদেশযাত্রা করতে পারবেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ বিদেশে যেতে হলে তাঁকে আদালতের অনুমতি নিতে হবে৷ তাছাড়া পুলিশি তলব পেলে স্বশরীরেই হাজিরা দিতে হবে অভিষেককে৷

এদিন শুনানির সময় অভিষেকের মন্তব্য নিয়ে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য৷ এদিন শুনানিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতকে বলেন, ‘‘অভিযোগ হল, তিনি বারবার এবং এককভাবে সাধারণ জনগণকে উস্কানি দিয়েছেন।’’

তখন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও সাধারণ সম্পাদক হয়ে কেন তিনি এমন মন্তব্য করলেন? তাঁর তো অসংখ্য অনুসারী রয়েছেন। নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে কেন এমন মন্তব্য করা হল? তৃণমূল ক্ষমতায় এলে কী হতো? এ রাজ্যে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা ও মৃত্যুর এক কলঙ্কিত ইতিহাস রয়েছে। সংবাদপত্র, গণমাধ্যম, টিভি — সব জায়গায় তা দেখানো হয়েছিল। এটি কি আবেদনকারীর অবস্থার সঙ্গে মেলে?’’

উত্তরে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্ব হয়েছে।’’ যা শুনে বিচারপতি বলেন, ‘‘খুব বেশি বিলম্ব হয়নি। ঘটনাগুলো মার্চ ও এপ্রিল মাসের।’’ তার পরও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ফৌজদারি মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে এই বিলম্ব অত্যন্ত মারাত্মক। অভিযোগটি আরও অনেক আগেই দায়ের করা উচিত ছিল।’’

কল্যাণ আরও যুক্তি দেন, ‘‘অভিযোগকারী যেসব স্থানে হিংসার আশঙ্কা করেছিলেন, সেসব স্থানে প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কোনও হিংসার ঘটনাই ঘটেনি। আইন অনুযায়ী, যেহেতু বাস্তবে কোনও ঘটনাই ঘটেনি, তাই বিষয়টি বিচারার্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।’’ তখন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মন্তব্য করেছেন, তা তার করাই উচিত হয়নি। তবে এমনটি প্রতীয়মান হচ্ছে না যে, আবেদনকারীকে হেফাজতে নেওয়া আবশ্যক।’’

এর পর রাজ্যের সহকারী অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, ‘‘আমরা প্রাথমিক তদন্ত সম্পন্ন করেছি৷ সমস্ত ভিডিয়ো ফুটেজ যাচাই-বাছাই করা হয়েছে এবং তার পর তদন্তকারী আধিকারিক ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু করেছেন। আমরা আইনানুগ পন্থাই অনুসরণ করব।’’

সব পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে আদালত জানায়, এক্ষেত্রে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোনও প্রয়োজন নেই এবং আবেদনকারীর অধিকার 35(3) ধারার মাধ্যমে সুরক্ষিত রয়েছে। আগামী 31 জুলাই পর্যন্ত অথবা আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, পুলিশ কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও প্রকার জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না।

আবেদনকারীকে তদন্ত কাজে সহযোগিতা করতে হবে। যদি কোনও নোটিশ দেওয়া হয়, আবেদনকারীকে সেই নোটিশ যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে তা অন্তত 48 ঘণ্টা পূর্বে জারি করতে হবে।

