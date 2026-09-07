মহুয়াকে 'স্বস্তি' হাইকোর্টের, বাতিল গ্রেফতারি পরোয়ানা ! মামলা যাবে MP-MLA আদালতে

মহুয়াকে 'স্বস্তি' হাইকোর্টের, বাতিল গ্রেফতারি পরোয়ানা ! মামলা যাবে MP-MLA আদালতে
ঘটনার সূত্রপাত, গত 1 জুলাই একটি প্রসঙ্গে মহুয়া বলেছিলেন, "এ ভাবে ডিম না -ছুড়ে বোরখা পরে ছুড়ুন, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ হবে না ।"
Published : September 7, 2026 at 2:40 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট । একই সঙ্গে মহুয়ার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাটি সাংসদ-বিধায়কদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ আদালতে স্থানান্তরের নির্দেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ ৷ ফলে নিম্ন আদালতের নির্দেশে তৈরি হওয়া গ্রেফতারির আশঙ্কা আপাতত কাটল কৃষ্ণনগরের সাংসদের ৷
সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ কৃষ্ণনগর আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা সংক্রান্ত নির্দেশ বাতিল করে ৷ আদালত জানায়, মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাটির বিচার হবে বিধায়ক-সাংসদদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ আদালতে । সেই অনুযায়ী মামলাটি বিধাননগর (কলকাতা)-এর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, অর্থাৎ এমপি-এমএলএ আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
ঘটনার সূত্রপাত মহুয়ার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে । অভিযোগ, গত 1 জুলাই একটি প্রসঙ্গে মহুয়া বলেছিলেন, "এভাবে ডিম না-ছুড়ে বোরখা পরে ছুড়ুন, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ হবে না ।" অভিযোগকারীর দাবি, ওই মন্তব্য ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতে পারে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মহুয়ার বিরুদ্ধে মামলা হয় ।
এর পর একাধিক বার নিম্ন আদালত থেকে মহুয়াকে সমন পাঠানো হয়েছিল বলে আদালতে জানানো হয় । নির্দিষ্ট সময়ে তিনি আদালতে হাজির না-হওয়ায় শেষ পর্যন্ত 19 অগস্ট তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় ।
তবে হাইকোর্টে মহুয়ার আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, পরোয়ানা জারির আগে সাংসদের বক্তব্য শোনার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়নি । তাঁর দাবি, 18 অগস্ট মামলার শুনানির দিন মহুয়া আদালতে হাজিরও হয়েছিলেন । কিন্তু আইনজীবীদের কর্মবিরতির কারণে সেদিন মামলার শুনানি হয়নি । পরের দিন, 19 অগস্ট মামলাটি ফের শুনানির জন্য ওঠে এবং সে দিনই মহুয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় ।
মহুয়ার আইনজীবী আরও প্রশ্ন তোলেন, এই মামলার বিচার করার এক্তিয়ার আদৌ ওই নিম্ন আদালতের রয়েছে কি না । তাঁর বক্তব্য, মহুয়া মৈত্র একজন সাংসদ । ফলে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলার বিচার সাংসদ-বিধায়কদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ আদালতেই হওয়া উচিত ।
সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ দিন হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা বাতিল করে মামলা এমপি-এমএলএ আদালতে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছে । অর্থাৎ মামলা থেকে এখনই অব্যাহতি নয়, তবে বিচারপ্রক্রিয়া কোন আদালতে চলবে, তা নিয়ে মহুয়ার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ স্বস্তি মিলল ।