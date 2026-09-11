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ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস খালি করার নোটিশে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

Calcutta HC Order on TMC Party Office: ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস খালি করার নির্দেশ দিয়েছিল দমকল ৷ সেই নোটিশে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷

Calcutta HC Order on TMC Party Office
ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস খালি করার নোটিশে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 2:48 PM IST

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কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের অফিস খালি করতে দমকল বিভাগের দেওয়া নোটিশের উপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । বিচারপতি কৃষ্ণা রাও দমকল কর্তৃপক্ষকে 4 সেপ্টেম্বর দেওয়া চিঠি কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন । শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের আবেদন শোনার পর রায়দান স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি । পরবর্তী শুনানি 16 সেপ্টেম্বর । সেদিন এই মামলায় নির্দেশ দেবেন বিচারপতি ।

তৃণমূলের পক্ষ থেকে এদিন আদালতে জানানো হয়, 9 নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটে থাকা ভবনের ষষ্ঠ ও সপ্তম তলা লিজ নিয়েছিল তারা ৷ গত 25 অগস্ট লিজ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ৷ এই নিয়ে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা হয় এবং আদালত ‘স্থিতাবস্থা’ (status quo) বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে ।

বর্তমানে দমকল বিভাগ সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং অভিযোগ করছে যে ভবনের অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে । তারা ভবনটি পরিদর্শন করে ছাদে অবৈধ কাঠামো এবং সপ্তম তলায় বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার দেখতে পেয়েছে । নিয়ম অনুযায়ী, পুরো ভবনটিই বিপজ্জনক হওয়ার কথা ৷ কিন্তু দমকল বিভাগ শুধুমাত্র ষষ্ঠ ও সপ্তম তলাকেই নিরাপদ নয় বলে ঘোষণা করেছে । সিলিন্ডারগুলো ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, ‘‘এটি একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং এর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই ।’’ অন্যদিকে ওই বাড়ির মালিক রমা দেবী গোয়েঙ্কার আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, ‘‘তৃণমূলের সঙ্গে চুক্তিটি বাতিল করা হয়েছে ।’’

সবপক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বাড়ি খালি করার নোটিশের উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছেন । পরবর্তী আদেশের জন্য বিষয়টি 16 সেপ্টেম্বর শুনানির তালিকায় আসবে ।

উল্লেখ্য, ক্যামাক স্ট্রিটের তৃণমূল কার্যালয় 24 ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে বলে গত 25 অগস্ট যে নোটিশ বাড়ির মালিক দিয়েছিলেন, তার উপর গত সপ্তাহে স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতার সিটি সিভিল কোর্ট ।

ক্যামাক স্ট্রিটের ওই সম্পত্তি নিয়ে মালিক রমা দেবী গোয়েঙ্কার জারি করা উচ্ছেদ নোটিশের বিরুদ্ধে সুরক্ষা চেয়ে আবেদন করেছিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস । এরপরই আদালত ওই সম্পত্তির বিষয়ে 'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে । বিচারক সুধীর কুমার এই নির্দেশ দিয়েছেন ।

প্রসঙ্গত, গত অগস্ট থেকে চর্চায় রয়েছে তৃণমূলের ওই কার্যালয় ৷ সেখানে কলকাতা পুলিশ ও পুরনিগমের কর্মীরা হাজির হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস লেখা একটি বোর্ড সরিয়ে দেয় ৷ অভিযোগ, বেআইনিভাবে ওই বোর্ড দেওয়া হয়েছিল ৷ এই ঘটনা নিয়েও কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা চলছে ৷

সেদিন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ ও আধিকারিকদের মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধে ৷ সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা রুজু করে পুলিশ ৷ সেই মামলায় ইতিমধ্যেই পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন-সহ একাধিক নেতা ৷

তার পর বাড়ির মালিক তৃণমূলকে নোটিশ দেয় ৷ কিছুদিন পর দমকল গিয়ে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে ৷ তার পরই ওই পার্টি অফিস খালি করার নির্দেশ দেয় ৷ দমকল বিভাগের দেওয়া নোটিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল । সেখানেও স্থগিতাদেশ পেল তারা ৷ ফলে ক্যামাক স্ট্রিটের ওই পার্টি অফিস নিয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷

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TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURT
TRINAMOOL PARTY OFFICE
তৃণমূল কংগ্রেস
দমকলের নোটিশ
NOTICE TO VACATE TMC PARTY OFFICE

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