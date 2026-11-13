জাহাঙ্গিরের বাড়ি ভাঙায় হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ ! রাজ্যকে ভিডিয়ো জমা দেওয়ার নির্দেশ

জাহাঙ্গিরের বাড়ি ভাঙায় হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ ! রাজ্যকে ভিডিয়ো জমা দেওয়ার নির্দেশ
Jahangir's house in Falta: ফলতার 'পুষ্পা'র অভিযোগ, তাঁকে কিংবা তাঁর পরিবারের কাউকেই কোনও নোটিশ না দিয়ে বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ।
Published : November 13, 2026 at 1:47 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: ফলতার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ভাঙার কাজে আপাতত স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । শুক্রবার দুপুরের পর থেকে সোমবার দুপুর 2টো পর্যন্ত বাড়ি ভাঙার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ।
জাহাঙ্গিরের অভিযোগ, তাঁকে কিংবা তাঁর পরিবারের কাউকেই কোনও নোটিশ না দিয়ে বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন । সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই জেলা পরিষদের পাঠানো নোটিশ সংক্রান্ত ভিডিও রেকর্ডিং রাজ্যের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে আদালত । সোমবারের শুনানিতে সেই ভিডিয়ো জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎনাথ মিত্র ।
শুক্রবার মামলার শুনানিতে জাহাঙ্গিরের আইনজীবী কিশোর দত্ত দাবি করেন, তাঁর মক্কেল এবং স্ত্রী দু'জনেই জেলে রয়েছেন । তাঁদের ছেলে আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকছেন । কাউকেই নোটিশ দেওয়া হয়নি । আইনজীবীর বক্তব্য, জাহাঙ্গির জেলে রয়েছেন, তা প্রশাসনের অজানা নয় । তা সত্ত্বেও তাঁর হাতে নোটিশ পৌঁছে দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা করেনি জেলা পরিষদ । এমনকি বাড়ি ভাঙার আগে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়াও মানা হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি ।
শুনানিতে বিচারপতি অবশ্য বাড়িটির অনুমোদিত নির্মাণ-নকশা বা বিল্ডিং প্ল্যান দেখতে চান । জাহাঙ্গিরের আইনজীবীকে তাঁর মক্কেলের অনুমোদিত নকশা আদালতে পেশ করতে বলেন বিচারপতি । কিশোর দত্ত জানান, মামলার আবেদনে নকশাটি চুরি যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তা শুনে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, নকশা চুরি যাওয়ার বিষয়টি আগে কেন জানানো হয়নি ? নকশা না থাকলে এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়নি কেন, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি ।
অন্যদিকে, বাড়িটি যে জাহাঙ্গিরের, তার প্রমাণ কী, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে শুনানিতে । বাড়ি ভাঙার সময় স্থানীয় সাক্ষী রাখা হয়েছিল কি না, তা জানতে চান বিচারপতি । অন্তত দু'জন স্থানীয় সাক্ষী রাখার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গও উঠে আসে । রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, বাড়িটি কার, তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা হয়নি কেন ? জাহাঙ্গির জেলে রয়েছেন জানা সত্ত্বেও তাঁকে নোটিশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন করেন তিনি ।
জাহাঙ্গিরের আইনজীবী আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন দফতর তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে সক্রিয় । এমনকি স্থানীয় ডায়মন্ড হারবার আদালতেও তাঁর হয়ে আইনজীবীরা দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি । লিগ্যাল সার্ভিসের মাধ্যমে আইনজীবী পাওয়া গেলেও নিজের পছন্দের আইনজীবী নিয়োগ করতে পারছেন না বলেও আদালতে জানান কিশোর দত্ত ।
সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আপাতত বাড়ি ভাঙার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় আদালত । নোটিশ সংক্রান্ত ভিডিয়ো রেকর্ডিং খতিয়ে দেখার পরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । সোমবার দুপুর 2টোয় ফের মামলার শুনানি । ফলে আপাতত দু'দিনের জন্য থামল ফলতায় জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ভাঙার কাজ ।