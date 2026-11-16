বড় স্বস্তি ফলতার 'পুষ্পা' জাহাঙ্গিরের, বাড়ি ভাঙতে 'না' হাইকোর্টের

বড় স্বস্তি ফলতার 'পুষ্পা' জাহাঙ্গিরের, বাড়ি ভাঙতে 'না' হাইকোর্টের
Jahangir Khan House Demolition case: রাজ্যের পক্ষ থেকে কিছু স্টিল ছবি দেখানো হয় হাইকোর্টে । ছবি দেখার পর অসন্তোষ ব্যাক্ত করেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ।
Published : November 16, 2026 at 4:49 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: এবার কলকাতা হাইকোর্টে বড় স্বস্তি পেলেন ফলতার 'পুষ্পা' জেলবন্দি জাহাঙ্গির খান ৷ তৃণমূল নেতার বাড়ি ভাঙার উপর 1 ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দিল আদালত । সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷
জাহাঙ্গিরের অভিযোগ ছিল, ওই বাড়ির মালিক তিনি ৷ কিন্তু তাঁকে কোনও আগাম নোটিশ না দিয়ে বাড়ি ভাঙা হচ্ছে । এই দাবিকে সামনে রেখে গত 13 নভেম্বর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি । মামলায় শুনানি হয় বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে । বিচারপতি রাজ্য প্রশাসনের থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় জানতে চান । নিয়ম অনুযায়ী কাউকে বাড়ি ভাঙার নোটিশ দেওয়ার সময় ভিডিয়ো রেকর্ডিং করতে হয় । সেই রেকর্ডিংই দেখতে চেয়েছিলেন বিচারপতি ।
রাজ্য়ের তরফে দাবি করা হয় পরবর্তী শুনানির দিন (মানে আজ সোমবার) সেসব প্রমাণ তুলে ধরা হবে । কিন্তু সোমবার রাজ্যের পক্ষ থেকে কয়েকটি স্টিল ছবি দেখানো হয় যাতে জাহাঙ্গিরের বাড়ির ছবি স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি । সেই কারণে জেলা প্রশাসনকে বিচারপতি ফের হলফনামা দিয়ে বক্তব্য জানাতে বলেছেন এক সপ্তাহের মধ্যে । তার পরে 27 নভেম্বরের মধ্যে জাহাঙ্গিরকে তাঁর জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি । এই সব পর্ব শেষে 1 ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি । আর তাই আপাতত 1 ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বস্তি জাহাঙ্গির খানের ।
সোমবার বেলা 2টোর সময় শুনানিতে জাহাঙ্গিরের আইনজীবী কিশোর দত্ত আগের দিনের মতো ফের দাবি করেন, ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়ি মালিককে নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক । তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার পর্যাপ্ত সময় সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন । কিন্তু এখানে সেসব কিছুই করা হয়নি বলে দাবি আইনজীবীর ।
জাহাঙ্গিরের আইনজীবীর আরও দাবি, ভাঙার নোটিশ দেওয়া হলে স্থানীয় দু'জনের সাক্ষ লাগে । তা নেওয়া হয়নি । পাশাপাশি নোটিশ বাড়িতে সাটানোর ভিডিয়োগ্রাফি করতে হয় । কারণ ওটা যে জাহাঙ্গির খানেরই বাড়ি তাঁর প্রমান কী ? এরপর এদিন রাজ্যের পক্ষ থেকে কিছু স্টিল ছবি দেখানো হয় কলকাতা হাইকোর্টে । ছবি দেখার পর অসন্তোষ ব্যাক্ত করেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ । কারণ ছবিতে জাহাঙ্গির খানের বাড়ি স্পষ্ট নয় । সেই কারণে ফের তথ্য দিয়ে নতুন করে হলফনামা পেশের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ।